Кто станет новым тренером "Динамо"?

"Он [Кулибаба] хитрый. И это очень важно для тренера. Думаю, что он мог бы вытянуть", - говорит Матулис.

В завершение, возвращаясь к теме Витолиньша, журналист отметил, что в настоящий момент в тренерском штабе "нет людей Харийса".

Лотарс Зариньш, создатель блога Hokeja blogs

Зариньш в отличие от Матулиса считает, что у Кулибабы недостаточно опыта, чтобы возглавлять команду уровня КХЛ.

"Видя, что у него и с хоккейным клубом "Рига" не всегда выходило успешно, да и в чемпионате Латвии не было слишком много достижений, думаю, что будет новый тренер", - сказал Зариньш.

Среди потенциальных кандидатов Лотарс Зариньш отметил Олега Знарка, Харийса Витолиньша, Артиса Аболса и Гирта Анкипанса. Выбирая одного среди вышеупомянутых, Зариньш склоняется к главному тренеру сборной Латвии.

"Знарка "Динамо" вряд ли потянет в финансовом плане. Я бы сказал, что два главных претендента - это Витолиньш и Аболс. Если говорим о Витолиньше, то в руководстве "Динамо" всё больше начинают действовать люди из Федерации хоккея Латвии. Тот же Эдгар Бунцис или Эдгар Гаросс", - сказал Зариньш.

Журналист также отметил, что не уверен в желании Аболса бросить успешно начатую работу в клубе Zemgale/LLU.

"Таким образом, остаётся Витолиньш. С точки зрения перспективы пиара для "Динамо" идеальным вариантом был бы Знарок. Это был бы бонус, скорее, для команды. Для него самого... Может, он всё-таки хочет отдохнуть", - добавил Зариньш.

Харийс Витолиньш ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Мартиньш Клявениекс, журналист Latvijas Radio/TVNET

Клявениекс считает, что у "Динамо" будет новый главный тренер. Кроме того, журналист отметил, что, по неофициальной информации, сейчас среди кандидатов на этот пост рассматривается пять-шесть фамилий.

Журналист отмечает, что команда находится в активных поисках главного тренера. "Команда думает и работает. Скорее всего, скоро мы узнаем, кто займёт этот пост".

"Я думаю, что да, идут поиски человека со стороны. Несмотря на то, что команда хорошо действует и можно было бы предположить, что кто-то из ассистентов получит повышение - это хорошие специалисты, но готов ли кто-то из них стать главным тренером команды КХЛ? Думаю, что нет", - считает Клявениекс.

Если говорить о вышеупомянутом Витолиньше, то журналист настроен не слишком оптимистично. "Может быть, но, думаю, вряд ли. Харийс возглавляет сборную, и мне кажется, что и ему, и игрокам сборной такое сотрудничество по ходу сезона может надоесть. И, возможно, потом не будет тех эмоций в сборной".

Клявениекс также отмечает, что Витолиньшу сложно было бы найти компромисс с "Динамо" в финансовом плане. "Возможно, Витолиньш находится в числе тех пяти-шести кандидатов, которых рассматривает руководство. Наверху ли он этого списка? Скорее нет".

В конце журналист отметил, что, по его мнению, неплохие шансы на пост главного тренера имеет Артис Аболс.

Напомним, Зубов возглавил "Динамо" в апреле этого года. В данный момент рижское "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 20 проведённых матчей.