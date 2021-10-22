Кто станет новым тренером "Динамо"?

В четверг, 21 октября, пост главного тренера рижского "Динамо" неожиданно покинул российский специалист Сергей Зубов. Портал Apollo связался с несколькими хоккейными экспертами, чтобы задать вопрос - кто станет следующим тренером латвийской команды?
Клуб в своём официальном заявлении указал, что Зубов решил покинуть "Динамо" по семейным обстоятельствам. "Динамо", уважая решение тренера, не стало этому препятствовать.
В ближайшее время руководство "Динамо" намерено определиться с кандидатурой нового главного тренера, а пока исполняющим обязанности станет Валерий Кулибаба.
Янис Матулис, спортивный журналист
Опытный хоккейный обозреватель Янис Матулис не скрывает, что в разговоре с коллегами прозвучало имя главного тренера сборной Латвии Харийса Витолиньша. Но сам журналист в этом варианте не уверен.
"Если бы я был на месте Витолиньша, то в данный момент не соглашался бы. Главному тренеру, который приходит в середине сезона и который не участвовал в комплектации состава, очень сложно запрыгнуть в едущий поезд", - говорит Матулис.
Глядя на перспективы самой команды, журналист отмечает, что клуб в течение года не делал таких резких поворотов. "Это значит, что, возможно, попробуют дотянуть до конца с Кулибабой".
Матулис согласен с тем, что оставить Кулибабу на должности главного тренера было бы логично, потому что он мог бы воплощать по ходу сезона то, что начал Зубов.
"Он [Кулибаба] хитрый. И это очень важно для тренера. Думаю, что он мог бы вытянуть", - говорит Матулис.
В завершение, возвращаясь к теме Витолиньша, журналист отметил, что в настоящий момент в тренерском штабе "нет людей Харийса".
Лотарс Зариньш, создатель блога Hokeja blogs
Зариньш в отличие от Матулиса считает, что у Кулибабы недостаточно опыта, чтобы возглавлять команду уровня КХЛ.
"Видя, что у него и с хоккейным клубом "Рига" не всегда выходило успешно, да и в чемпионате Латвии не было слишком много достижений, думаю, что будет новый тренер", - сказал Зариньш.
Среди потенциальных кандидатов Лотарс Зариньш отметил Олега Знарка, Харийса Витолиньша, Артиса Аболса и Гирта Анкипанса. Выбирая одного среди вышеупомянутых, Зариньш склоняется к главному тренеру сборной Латвии.
"Знарка "Динамо" вряд ли потянет в финансовом плане. Я бы сказал, что два главных претендента - это Витолиньш и Аболс. Если говорим о Витолиньше, то в руководстве "Динамо" всё больше начинают действовать люди из Федерации хоккея Латвии. Тот же Эдгар Бунцис или Эдгар Гаросс", - сказал Зариньш.
Журналист также отметил, что не уверен в желании Аболса бросить успешно начатую работу в клубе Zemgale/LLU.
"Таким образом, остаётся Витолиньш. С точки зрения перспективы пиара для "Динамо" идеальным вариантом был бы Знарок. Это был бы бонус, скорее, для команды. Для него самого... Может, он всё-таки хочет отдохнуть", - добавил Зариньш.
Мартиньш Клявениекс, журналист Latvijas Radio/TVNET
Клявениекс считает, что у "Динамо" будет новый главный тренер. Кроме того, журналист отметил, что, по неофициальной информации, сейчас среди кандидатов на этот пост рассматривается пять-шесть фамилий.
Журналист отмечает, что команда находится в активных поисках главного тренера. "Команда думает и работает. Скорее всего, скоро мы узнаем, кто займёт этот пост".
"Я думаю, что да, идут поиски человека со стороны. Несмотря на то, что команда хорошо действует и можно было бы предположить, что кто-то из ассистентов получит повышение - это хорошие специалисты, но готов ли кто-то из них стать главным тренером команды КХЛ? Думаю, что нет", - считает Клявениекс.
Если говорить о вышеупомянутом Витолиньше, то журналист настроен не слишком оптимистично. "Может быть, но, думаю, вряд ли. Харийс возглавляет сборную, и мне кажется, что и ему, и игрокам сборной такое сотрудничество по ходу сезона может надоесть. И, возможно, потом не будет тех эмоций в сборной".
Клявениекс также отмечает, что Витолиньшу сложно было бы найти компромисс с "Динамо" в финансовом плане. "Возможно, Витолиньш находится в числе тех пяти-шести кандидатов, которых рассматривает руководство. Наверху ли он этого списка? Скорее нет".
В конце журналист отметил, что, по его мнению, неплохие шансы на пост главного тренера имеет Артис Аболс.
Напомним, Зубов возглавил "Динамо" в апреле этого года. В данный момент рижское "Динамо" занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 20 очков после 20 проведённых матчей.
Уже сегодня, 22 октября, рижане в Череповце сыграют с "Северсталью".