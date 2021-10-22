Видео ⟩ Первая ночь локдауна в Риге

Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее рассказал, что в первую ночь локдауна были начаты 228 административных делопроизводств о несоблюдении ограничений, 95 из них - в Рижском регионе. Во время комендантского часа поддержку полиции оказывают земессарги и военные.

По наблюдениям TVNET, вскоре после 20 часов улицы в Риге практически опустели - были заметны лишь редкие автомобили и прохожие, большая часть из которых находилась на улице по оправдательным причинам. Общественного транспорта на улице было заметно много, однако пассажиров в нем практически не было.