Пт, 22.10.2021
Если больницы будут перегружены, возможно, будет нужно переместить пациентов в Швецию или Германию. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Видео ⟩ Первая ночь локдауна в Риге

Чтобы снизить распространение Covid-19, с 21 октября по 15 ноября в Латвии объявлен локдаун, введен комендантский час - с 20 до 5 часов запрещено находиться за пределами места жительства без оправдательной причины.

Начальник Госполиции Арманд Рукс ранее рассказал, что в первую ночь локдауна были начаты 228 административных делопроизводств о несоблюдении ограничений, 95 из них - в Рижском регионе. Во время комендантского часа поддержку полиции оказывают земессарги и военные.

По наблюдениям TVNET, вскоре после 20 часов улицы в Риге практически опустели - были заметны лишь редкие автомобили и прохожие, большая часть из которых находилась на улице по оправдательным причинам. Общественного транспорта на улице было заметно много, однако пассажиров в нем практически не было.

Полиция во время контроля комендантского часа ФОТО: kadrs no video

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