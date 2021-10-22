Пт, 22.10.2021
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В России во время пожара на заводе погибли 16 человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Рязанской области в результате пожара по производству пороха погибли 16 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.

В момент возникновения пожара в цеху находились 17 работников, один из них выжил, но получил ранения и был госпитализирован.

Во время пожара на месте происшествия были слышны взрывы, однако местная администрации сообщила, что пожар локализован, угроз для других цехов и жителей нет.

Пожар произошел в цеху завода "Эластик". В качестве главной причины возникновения пожара упоминается несоблюдение технологических процессов.

Галерея: Пожар на заводе в Рязанской области


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