В России во время пожара на заводе погибли 16 человек
В Рязанской области в результате пожара по производству пороха погибли 16 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.
В Рязанской области в результате пожара по производству пороха погибли 16 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС РФ.
В момент возникновения пожара в цеху находились 17 работников, один из них выжил, но получил ранения и был госпитализирован.
Во время пожара на месте происшествия были слышны взрывы, однако местная администрации сообщила, что пожар локализован, угроз для других цехов и жителей нет.
Пожар произошел в цеху завода "Эластик". В качестве главной причины возникновения пожара упоминается несоблюдение технологических процессов.
Галерея: Пожар на заводе в Рязанской области