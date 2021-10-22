В России во время пожара на заводе погибли 16 человек

В момент возникновения пожара в цеху находились 17 работников, один из них выжил, но получил ранения и был госпитализирован.

Во время пожара на месте происшествия были слышны взрывы, однако местная администрации сообщила, что пожар локализован, угроз для других цехов и жителей нет.