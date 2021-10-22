Выявлено 3133 новых случая Covid-19; в больницах - рекордное число пациентов

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

два человека в возрасте от 40 до 49 лет;

четыре человека в возрасте от 50 до 59 лет;

шесть человек в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет;

шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2398 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 735 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1539,2 случая на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 21 566 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 197 389 человек.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 1210 до 1257 человек (на 3,9%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Ранее больше всего людей с Covid-19 находилось в больницах 13 января - 1224.

За минувшие сутки госпитализированы 176 пациентов с Covid-19, выписаны 94 человека.

В настоящее время в больницах находятся 1104 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 153 человек - тяжелое, что составляет 12,2% общего числа госпитализированных.