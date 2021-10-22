Выявлено 3133 новых случая Covid-19; в больницах - рекордное число пациентов
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3133 новых случая Covid-19, поступила информация о 25 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3133 новых случая Covid-19, поступила информация о 25 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2398 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 735 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1539,2 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 21 566 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 197 389 человек.
Ранее больше всего людей с Covid-19 находилось в больницах 13 января - 1224.
За минувшие сутки госпитализированы 176 пациентов с Covid-19, выписаны 94 человека.
В настоящее время в больницах находятся 1104 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 153 человек - тяжелое, что составляет 12,2% общего числа госпитализированных.
С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 711 пациентов с коронавирусом.