В Лиепайской больнице от коронавируса лечится молодая мама с 17-дневным малышом

К пятнице в стационаре больницы находились 54 пациента с Covid-19, семь из которых - в реанимации, а двое - в ковидном отделении на койках с терапией повышенного содержания кислорода.

В больницу помещена молодая мамочка с 17-дневным младенцем, который также заражен. Женщина лечится в отделении Covid-19 и из-за своего состояния здоровья не может позаботиться о малыше. О ребенке заботится персонал детского отделения.

Всего в данный момент в Лиепайской больнице находятся два ребенка, у которых констатирован Covid-19.

Все взрослые пациенты с Covid-19, лечащиеся в данный момент в больнице, не вакцинированы.

Напомним, Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 1210 до 1257 человек (на 3,9%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Ранее больше всего людей с Covid-19 находилось в больницах 13 января - 1224.

За минувшие сутки госпитализированы 176 пациентов с Covid-19, выписаны 94 человека.

В настоящее время в больницах находятся 1104 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 153 человек - тяжелое, что составляет 12,2% общего числа госпитализированных.