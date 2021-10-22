УЕФА на 10 лет дисквалифицировал Эдгара Гаурача

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла такое решение в связи с попытками повлиять на результаты футбольных матчей.

В результате разбирательств Гаурач был признан виновным в нарушении трёх пунктов статьи дисциплинарного регламента УЕФА. В результате чего бывший футболист сборной Латвии в течение 10 лет не сможет заниматься какой-либо футбольной деятельностью.

В УЕФА полагают, что Гаурач "с большой долей вероятности действовал таким образом, что оказывал незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица".

Сам Гаурач в разговоре с порталом Sportacentrs заявил, что об этом решении слышит впервые. Также бывший футболист сказал, что его дисквалификация от футбола является огромным недоразумением.