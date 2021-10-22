Пт, 22.10.2021
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УЕФА на 10 лет дисквалифицировал Эдгара Гаурача

Эдгар Гаурач ФОТО: Sanita Ieva Sparāne

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на 10 лет дисквалифицировал генерального директора юрмальского "Спартака" и бывшего футболиста сборной Латвии Эдгара Гаурача.

Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА приняла такое решение в связи с попытками повлиять на результаты футбольных матчей.

В результате разбирательств Гаурач был признан виновным в нарушении трёх пунктов статьи дисциплинарного регламента УЕФА. В результате чего бывший футболист сборной Латвии в течение 10 лет не сможет заниматься какой-либо футбольной деятельностью.

В УЕФА полагают, что Гаурач "с большой долей вероятности действовал таким образом, что оказывал незаконное или ненадлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнований с целью получения преимущества или выгоды для себя или третьего лица".

Сам Гаурач в разговоре с порталом Sportacentrs заявил, что об этом решении слышит впервые. Также бывший футболист сказал, что его дисквалификация от футбола является огромным недоразумением.

В протоколе УЕФА нет подробной информации о причинах дисквалификации и конкретных эпизодах, из-за которых Гаурач был дисквалифицирован.


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