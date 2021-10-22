Можно ли сдать на права во время локдауна? Комментирует CSDD
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обеспечит возможность получения водительских прав и во время объявленного в стране до 15 ноября локдауна, сообщили агентству LETA в CSDD.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) обеспечит возможность получения водительских прав и во время объявленного в стране до 15 ноября локдауна, сообщили агентству LETA в CSDD.
Как и ранее, есть возможность cдать как теорию, так и вождение, соблюдая все требования эпидемиологической безопасности.
В то же время, как указали представители Министерства сообщения, в этот период до 15 ноября запрещены очные курсы вождения и оказания первой помощи, что означает, что записаться на сдачу экзамена смогут только те будущие водители, которые уже получили разрешение пройти государственный квалификационный экзамен для получения прав.
Информация на сайтах нескольких автошкол также свидетельствует, что практическое обучение вождению остановлено до 15 ноября, в свою очередь теоретическое обучение будет организовано удаленно.
Напомним, в Латвии с 21 октября по 15 ноября введен локдаун в связи с сильной перегрузкой больниц во время пандемии Covid-19.