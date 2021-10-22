Можно ли сдать на права во время локдауна? Комментирует CSDD

Как и ранее, есть возможность cдать как теорию, так и вождение, соблюдая все требования эпидемиологической безопасности.

В то же время, как указали представители Министерства сообщения, в этот период до 15 ноября запрещены очные курсы вождения и оказания первой помощи, что означает, что записаться на сдачу экзамена смогут только те будущие водители, которые уже получили разрешение пройти государственный квалификационный экзамен для получения прав.

Автошколам во время локдауна разрешено обеспечивать только удаленное обучение теории.

Информация на сайтах нескольких автошкол также свидетельствует, что практическое обучение вождению остановлено до 15 ноября, в свою очередь теоретическое обучение будет организовано удаленно.