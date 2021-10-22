Сейм утвердил введенный правительством локдаун: не все депутаты были согласны

Ранее комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией также поддержал утверждение решения правительства.

В ходе дискуссии депутат "Согласия" Николай Кабанов заявил, что сам он весной добровольно сделал прививку от Covid-19, но теперь, как и сотни тысяч человек, чувствует себя обманутым властью. По его мнению, меры правительства неадекватны и не соответствуют эффективной практике управления.

"На самом деле, удивляться тут нечему. Если мы вспомним действия правящей коалиции за последние три года, мы обнаружим постоянную глупость и бред", - заявил оппозиционер. По мнению Кабанова, действующие ограничения, скорее всего, продлятся до лета 2022 года. Он сказал, что многие члены Кабинета министров, по-видимому, уже заразились Covid-19, потому что их обоняние полностью исчезло, и они не чувствуют "вони от воровства" в своих действиях.

Депутат Юлия Степаненко заявила, что разделять людей так, как предусматривает решение правительства, в качестве мести за сделанный выбор, и грозить им "суперограничениями" - это не только зло, но и глупость. Политик добавила, что никто не хочет сотрудничать с правительством, а министры не могут "выкарабкаться из проблем, созданных ими самими".

Тем временем Регина Лочмеле ("Согласие") призвала министра здравоохранения Даниэля Павлютса уволить руководителя отдела проекта вакцинации Эву Юхневичу, которая не справляется со своими обязанностями.

"Я лично с кем-нибудь разговариваю каждый день, и мне действительно удается убедить людей сделать прививку, но должна ли это делать я или люди, которые получают за это зарплату?" - спросила Лочмеле, заявив, что "больше не может слушать речь Юхневичи".