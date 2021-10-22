В Тукумсе молодые люди получили штраф за вечеринку в квартире во время комендантского часа

По предварительным данным, в доме на улице Стрелниеку в Тукумсе в квартире находились молодые люди из нескольких домохозяйств, что нарушает запрет на проведение частных собраний. В отношении лиц за нарушение возбужден административный процесс.

Долга также была проинформирована о том, что во время комендантского часа в Земгале было проверено 684 человека, из которых 582 человека предъявили подтверждение. По десяти случаям возбуждены административные процессы, в 82 - были выписаны предупреждения.

Во время контроля за нарушениями ограничений в управлении Земгальского региона был задействован 91 сотрудник и 30 служебных автомобилей.

Как уже сообщалось, в первый день локдауна в течение девяти часов было проверено 4789 человек, из которых 4097 человек заполнили подтверждения. За ночь сотрудники правоохранительных органов возбудили 228 дел об административных правонарушениях за несоблюдение установленных ограничений, а в 707 случаях дали предупредительные указания.

Также выявлено еще не менее 35 нарушений, по которым будет принято решение о возбуждении административных процессов.