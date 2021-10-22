22 октября в одном абзаце ⟩ Итоги первой ночи локдауна, антирекорд Covid-19 и коронавирус у Гобземса

В Латвии снова выявлено рекордное количество случаев Covid-19 – 3133. Среди заболевших - политик Алдис Гобземс. В Лиепайской больнице от коронавируса лечится молодая мама с 17-дневным малышом. А помните учительницу, которая хотела заразиться коронавирусом? Так вот, она заболела. Совпадение? Это сейчас выясняет полиция. А если Вам интересно, что происходит после вакцинации и перенесенного Covid-19. Ученый объясняет разницу. И немного не коронавирусных новостей. В одном из домов Эстонии было обнаружено редкое в животном мире явление - "крысиный король". Знали о таком? Это группа грызунов, хвосты которых запутались в один огромный узел. А во Флориде найдены останки Брайана Лондри - жениха Габби Петито, убийство которой стало известно на весь мир. Тем временем актер Алек Болдуин на съемках ранил двух человек. Один умер в больнице.