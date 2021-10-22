Пт, 22.10.2021
При средних показателях, когда вакцинируется 4490 человек в день, мы можем достичь охвата вакцинацией в 75% примерно за 81 день, то есть ориентировочно к 9 января следующего года. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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22 октября в одном абзаце ⟩ Итоги первой ночи локдауна, антирекорд Covid-19 и коронавирус у Гобземса

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Наступила первая пятница локдауна, который продлится до 15 ноября. Рассказываем, чем запомнится 22 октября!

События дня в одном абзаце

В Латвии снова выявлено рекордное количество случаев Covid-19 – 3133. Среди заболевших - политик Алдис Гобземс. В Лиепайской больнице от коронавируса лечится молодая мама с 17-дневным малышом. А помните учительницу, которая хотела заразиться коронавирусом? Так вот, она заболела. Совпадение? Это сейчас выясняет полиция. А если Вам интересно, что происходит после вакцинации и перенесенного Covid-19. Ученый объясняет разницу. И немного не коронавирусных новостей. В одном из домов Эстонии было обнаружено редкое в животном мире явление - "крысиный король". Знали о таком? Это группа грызунов, хвосты которых запутались в один огромный узел. А во Флориде найдены останки Брайана Лондри - жениха Габби Петито, убийство которой стало известно на весь мир. Тем временем актер Алек Болдуин на съемках ранил двух человек. Один умер в больнице.

Все обсуждают

Рижская дума компенсирует фактические расходы на поездку на работу в общественном транспорте во время локдауна вакцинированным против Covid-19 сотрудникам муниципальных дошкольных учреждений, педагогам 1-3-х классов и спецшкол, а также медикам и социальным работникам.

Чем себя порадовать? 

Новый выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" вышел. Темой сегодняшнего разговора стало продолжение комиксного фильма об инопланетном паразите - "Веном 2".

Видео дня:

Первая ночь локдауна в Риге


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