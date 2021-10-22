22 октября в одном абзаце ⟩ Итоги первой ночи локдауна, антирекорд Covid-19 и коронавирус у Гобземса
Наступила первая пятница локдауна, который продлится до 15 ноября. Рассказываем, чем запомнится 22 октября!
Наступила первая пятница локдауна, который продлится до 15 ноября. Рассказываем, чем запомнится 22 октября!
События дня в одном абзаце
В Латвии снова выявлено рекордное количество случаев Covid-19 – 3133. Среди заболевших - политик Алдис Гобземс. В Лиепайской больнице от коронавируса лечится молодая мама с 17-дневным малышом. А помните учительницу, которая хотела заразиться коронавирусом? Так вот, она заболела. Совпадение? Это сейчас выясняет полиция. А если Вам интересно, что происходит после вакцинации и перенесенного Covid-19. Ученый объясняет разницу. И немного не коронавирусных новостей. В одном из домов Эстонии было обнаружено редкое в животном мире явление - "крысиный король". Знали о таком? Это группа грызунов, хвосты которых запутались в один огромный узел. А во Флориде найдены останки Брайана Лондри - жениха Габби Петито, убийство которой стало известно на весь мир. Тем временем актер Алек Болдуин на съемках ранил двух человек. Один умер в больнице.
Все обсуждают
Рижская дума компенсирует фактические расходы на поездку на работу в общественном транспорте во время локдауна вакцинированным против Covid-19 сотрудникам муниципальных дошкольных учреждений, педагогам 1-3-х классов и спецшкол, а также медикам и социальным работникам.
Чем себя порадовать?
Новый выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" вышел. Темой сегодняшнего разговора стало продолжение комиксного фильма об инопланетном паразите - "Веном 2".
Видео дня:
Первая ночь локдауна в Риге