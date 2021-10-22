Мурниеце: Кризис пандемии высветил слабые места в нашем обществе

Как сообщает пресс-служба парламента, спикер парламента подчеркнула, что общество должно повышать уважение к общим ценностям и укреплять демократические институты.

Спикер Сейма подчеркнула, что на отношение общества к вакцинации влияет непроверенная информация и ложная информация.

"Нам необходимо бороться с дезинформацией путем повышения устойчивости общества.

Объясняя, как работает дезинформация, мы можем укрепить независимые СМИ, способствовать медиаграмотности и участию гражданского общества", - отметила Мурниеце.

Мурниеце также сказала, что белорусский режим использует граждан третьих стран в своих политических целях, доставляя их к внешней границе Европейского Союза (ЕС). "Это гибридная операция, проводимая белорусским режимом в ответ на принципиальную позицию ЕС в отношении ситуации с правами человека в соседней с Латвией стране", - сказала политик.