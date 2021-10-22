Пт, 22.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Мурниеце: Кризис пандемии высветил слабые места в нашем обществе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Кризис пандемии Covid-19 высветил слабые места в нашем обществе и уязвимость демократии, заявила спикер Cейма Инара Мурниеце (NA) на конференции председателей европейских парламентов в Афинах, в Греции, пишет LETA.

Как сообщает пресс-служба парламента, спикер парламента подчеркнула, что общество должно повышать уважение к общим ценностям и укреплять демократические институты.

Спикер Сейма подчеркнула, что на отношение общества к вакцинации влияет  непроверенная информация и ложная информация.

"Нам необходимо бороться с дезинформацией путем повышения устойчивости общества.

Объясняя, как работает дезинформация, мы можем укрепить независимые СМИ, способствовать медиаграмотности и участию гражданского общества", - отметила Мурниеце.

Мурниеце также сказала, что белорусский режим использует граждан третьих стран в своих политических целях, доставляя их к внешней границе Европейского Союза (ЕС). "Это гибридная операция, проводимая белорусским режимом в ответ на принципиальную позицию ЕС в отношении ситуации с правами человека в соседней с Латвией стране", - сказала политик.

Спикер Сейма подчеркнула, что Латвия и дальше будет информировать международное сообщество о деятельности Беларуси и о том, что происходит на границе ЕС с Беларусью.


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