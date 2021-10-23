Нескольких продавцов в Земгале оштрафовали из-за отсутствия сертификата Covid-19

В Елгаве и Елгавском крае выявлено несколько продавцов без сертификата Covid-19. Долга пояснила, что в таком случае на продавца составляется протокол об административном правонарушении и налагается административный штраф.
В свою очередь, в торговой точке в сторону Бауски сменился продавец, чтобы в соответствии с условиями клиентов обслуживала продавец с сертификатом.
В остальных случаях в Бауске и окрестностях давались предупредительные указания при проверке торговых точек и мест предоставления услуг. Однако в некоторых случаях за грубые нарушения правил налагались административные штрафы.
Профилактические разговоры с торговцами также были проведены в Айзкраукле.
В магазине Lidl в Тукумсе полиция не только проинформировала людей, стоявших в очереди в магазине, о необходимости соблюдения правил, но и наложила штрафы за грубое нарушение правил и невыполнение ранее данных инструкций.