Сб, 23.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Нескольких продавцов в Земгале оштрафовали из-за отсутствия сертификата Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В четверг, 21 октября, несколько продавцов без сертификата Covid-19 были обнаружены в торговых точках Земгале, сообщает Арлита Долга, представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции.

В Елгаве и Елгавском крае выявлено несколько продавцов без сертификата Covid-19. Долга пояснила, что в таком случае на продавца составляется протокол об административном правонарушении и налагается административный штраф.

В свою очередь, в торговой точке в сторону Бауски сменился продавец, чтобы в соответствии с условиями клиентов обслуживала продавец с сертификатом.

В остальных случаях в Бауске и окрестностях давались предупредительные указания при проверке торговых точек и мест предоставления услуг. Однако в некоторых случаях за грубые нарушения правил налагались административные штрафы.

Профилактические разговоры с торговцами также были проведены в Айзкраукле.

В магазине Lidl в Тукумсе полиция не только проинформировала людей, стоявших в очереди в магазине, о необходимости соблюдения правил, но и наложила штрафы за грубое нарушение правил и невыполнение ранее данных инструкций.


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