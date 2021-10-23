Нескольких продавцов в Земгале оштрафовали из-за отсутствия сертификата Covid-19

В Елгаве и Елгавском крае выявлено несколько продавцов без сертификата Covid-19. Долга пояснила, что в таком случае на продавца составляется протокол об административном правонарушении и налагается административный штраф.

В свою очередь, в торговой точке в сторону Бауски сменился продавец, чтобы в соответствии с условиями клиентов обслуживала продавец с сертификатом.

В остальных случаях в Бауске и окрестностях давались предупредительные указания при проверке торговых точек и мест предоставления услуг. Однако в некоторых случаях за грубые нарушения правил налагались административные штрафы.

Профилактические разговоры с торговцами также были проведены в Айзкраукле.