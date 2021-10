Видео ⟩ "Голос-10": звезда мюзиклов, девушка со стаканчиком по имени Толик, ученик Долиной и рок-дива

Своим тембром и мастерством судей покорил 30-летний кыргызский певец Адилет Жумабеков. Он исполнил песню End Of The Road группы Boyz II Men. Билан даже решил, что английский его родной.

Закрывало выпуск выступление 30-летней Юлии Коваль с песней Always Remember Us This Way. К ней повернулся Александр Градский.