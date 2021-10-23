Видео ⟩ "Голос-10": звезда мюзиклов, девушка со стаканчиком по имени Толик, ученик Долиной и рок-дива

Перед судьями предстала 17-летняя Арина Данилова, которая выступала в детской версии шоу "Голос" восемь лет назад. После проекта ее назвали "девочка со стаканчиком". Кстати, стаканчик зовут Толик.
К конкурсантке повернулись Пелагея и Леонид Агутин. Дима Билан не нажал на кнопку, но он знает, что Арина сейчас невероятно популярна в соцсетях. На ее YouTube-страницу подписаны почти 2,5 млн человек.
Флора Бичахчян исполнила песню "Старый отель". К ней повернулись Леонид Агутин и Дима Билан. "Вы - музыка", - заметил Билан. Девушка указала, что любит всех, но приняла решение пойти к Диме, объяснив это тем, что он ей недавно приснился.
Алексей Тавлеев исполнил композицию Blinding Lights канадского музыканта The Weeknd. Но, к сожалению, было много неточных нот и никто из судей к нему не повернулся. Уже после Градский попросил молодого человека спеть заново, а музыкантов - сыграть немного иначе, тогда Алексей спел точно.
Певица Татьяна Качурина из Липецка также известна под сценическим псевдонимом MATANYA. К ней повернулись сразу четыре наставника. Она исполнила легендарную композицию Эдит Пиаф Non, Je ne regrette rien.
Татьяна присоединилась к команде Александра Градского.
Своим тембром и мастерством судей покорил 30-летний кыргызский певец Адилет Жумабеков. Он исполнил песню End Of The Road группы Boyz II Men. Билан даже решил, что английский его родной.
К Жумабекову повернулись сразу три наставника - Дима Билан, Александр Градский и Леонид Агутин. Адилет решил пойти к Диме Билану.
Хит "Машины времени" "Свеча" исполнила рок-певица Алма Бое. К сожалению, никто из наставников к ней не повернулся. Девушка рассказала, что она солистка группы Alma Boye, и поблагодарила жюри.
Артист ансамбля Московского театра мюзикла Роман Графов исполнил романс "О чем задумались, мадам?". К себе в команду молодого артиста взял Александр Градский, он же и узнал молодого актера.
26-летняя Екатерина Хадулаева из Красноярска пришла на шоу на восьмом месяце беременности. "Музыка - главный смысл моей жизни, сейчас появился второй", - сказала девушка, признавшись, что они с супругом ждут девочку.
Никто из судей к ней не повернулся.
Видео: Екатерина Хадулаева
Израильский певец Давид Левин исполнил песню Grace Kelly британского певца Mika. К нему повернулся Дима Билан и пообещал, что дальше будет только лучше.
Закрывало выпуск выступление 30-летней Юлии Коваль с песней Always Remember Us This Way. К ней повернулся Александр Градский.
Итоги: в команде Леонида Агутина - четыре участника, пять человек у Пелагеи, а у Александра Градского - семь. Больше всего участников в команде Димы Билана - восемь.