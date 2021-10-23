От коронавируса скончались еще 26 человек, выявлено 2932 новых случая

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 60 до 69 лет;

пять человек в возрасте от 70 до 79 лет;

одиннадцать человек в возрасте от 80 до 89 лет;

пять человек в возрасте от 90 до 99 лет.

На сегодняшний день скончались 3018 человек, инфицированных Covid-19.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 2194 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 738 были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1605,9 случая на 100 000 населения.

Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9.

Вчера в Латвии было сделано 20 218 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,5%.

Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 200 321 человек.

По расчетам LЕТА, за последние 14 дней общее количество заболевших составило 30 404 человек.

Достигнут второй рекорд по числу госпитализированных пациентов с Covid-19

За минувшие сутки в медицинские учреждения были помещены 206 пациентов с диагнозом Covid-19, что является рекордным показателем, а так как 161 из них были выписаны, общее количество пациентов с Covid-19 увеличилось с 1257 до 1277 пациентов, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Ранее максимальное общее количество пациентов с Covid-19 в больницах Латвии было зафиксировано 22 октября - тогда оно составляло 1257 человек, а до этого - 13 января (1224 человека).

У 1123 пациентов наблюдается умеренное течение заболевания, 154 человека переносят его в тяжелой форме.

Таким образом, вчера был установлен не только новый рекорд по общему количеству госпитализаций, но и рекорд по количеству новых госпитализаций в сутки, а также по количеству пациентов в тяжелом состоянии.

Всего на текущий момент из больниц выписаны 16 872 пациента с Covid-19.

Вакцинация

Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 по-прежнему значительно превышают летние, и интерес к вакцинации также не снизился в первые дни локдауна: в общей сложности за пять рабочих дней на этой неделе было привито не менее 65 109 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

Темпы вакцинации росли с начала сентября. За неделю с 6 сентября в стране было вакцинировано 32 780 человек, затем в каждую последующую неделю общее количество вакцинированных увеличивалось, достигнув самого высокого уровня на неделе с 11 по 17 октября, когда было привито 83 394 лица.

На этой неделе, по сравнению с рабочими днями предыдущей недели, суточный показатель вакцинированных существенно не изменился: за пять дней в среднем в день вакцинировались 13 021 человек, а неделю назад - в среднем 13 303 человека в сутки.

За последний месяц максимальное число вакцинированных за один день было зафиксировано 15 октября и составило 17 424 человека. Вчера, 22 октября, прививку против Covid-19 получили не менее 12 167 человек.

На данный момент в Латвии вакцинированы 1 083 973 человека, из них завершили курс вакцинации 967 815 человек, что соответствует 51,42% населения Латвии, согласно данным Центрального статистического управления.

При делении на возрастные группы населения следует, что к среде

процесс вакцинации завершили 60,23% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,55% лиц в возрасте старше 12 лет.

Вакцинация детей до 12 лет на данный момент в Европе запрещена.

На сегодня для использования в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca"и J&J или Janssen.