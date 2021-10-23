Латвия в шаге от военного локдауна?

Согласно информации, предоставленной Латвийской ассоциацией торговцев, советник министра здравоохранения по вопросам политики Каспар Берзиньш заявил на информационном заседании Министерства экономики, что в настоящей ситуации альтернативой нынешним ограничениям является военный локдаун, а не чуть более строгие требования к безопасности.

Минздрав в этой связи пояснил, что это потенциально может быть ошибкой или вырвано из контекста. Однако на вопрос о том, является ли военный локдаун чем-то, что в настоящее время рассматривается министерством, в Минздраве пояснили, что это был бы наихудший сценарий, который пока описан лишь в теории.

Информация, доступная LETA, также показывает, что

на семинаре Латвийской торгово-промышленной палаты представитель Минздрава заявил, что Латвия в настоящее время находится в шаге от введения военного локдауна.

Галерея: Локдаун в Латвии

Как сообщалось, в Латвии во время локдауна до 15 ноября не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.

Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить очные контакты между людьми из разных домохозяйств, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения, недоступность плановых медицинских услуг и необходимость приоритизации пациентов при оказании медицинской помощи.

Чтобы предотвратить возможность людей собираться вместе на частных мероприятиях, вводится запрет покидать место жительства с 20:00 до 5:00, за исключением необходимости выполнять рабочие обязанности.

С учетом того, что учреждения образования являются важной частью цепочки распространения Covid-19, временно прекращается очное обучение в школах. Очный процесс обучения планируется постепенно возобновить после 1 ноября, и первыми в школы смогут вернуться учащиеся 1-3-х классов.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

С 21 октября до 15 ноября запрещены любые частные мероприятия, неорганизованные собрания в рамках более чем одного домохозяйства, пикеты и подобные мероприятия, а также приостанавливается оказание любых очных услуг, которые не являются жизненно необходимыми.

Исключением являются неотложные случаи, например, похороны и крещение, когда могут собираться члены двух домохозяйств, не считая работников сферы ритуальных услуг. Похоронные церемонии могут проводиться только вне помещений.

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования, частные и публичные мероприятия, но преимущественно только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации от Covid-19 и могут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.