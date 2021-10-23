В России после нападения медведя впал в кому 23-летний боксёр; его коллега погиб

20 октября под Тюменью на 23-летнего боксёра Илью Медведева, который находился на месте происшествия с двумя другими мужчинами, напал медведь.

Сообщается, что компания, когда на неё напал медведь, вернулась с рыбалки. От полученных травм на месте происшествия скончался один из трёх мужчин (48 лет). Медведев, защищаясь ножом, убил животное. Однако в результате инцидента молодой боксёр получил несколько серьёзных травм. Третий мужчина не пострадал в результате нападения. Именно он вызвал на место происшествия медиков.

Мужчина, не пострадавший в результате инцидента, оставался вдали от друзей, так как занимался швартовкой лодки. Он услышал крики и прибежал на место происшествия, когда один из его коллег уже был мёртв, а Медведев сражался с животным. Боксёр также несколько раз выстрелил в медведя из огнестрельного оружия, но смертельные ранения нанёс ему именно ножом.

Медведева доставили в больницу, где поместили в искусственную кому. Тренер боксёра Дмитрий Косенко сообщил "РИА Новости", что на данный момент жизни Медведева ничто не угрожает.

"Илья после нападения находится в искусственной коме. По словам врачей, его жизни пока ничего не угрожает. Но вы сами понимаете, какие травмы могут быть после нападения медведя. Илью ждёт очень долгая реабилитация. В настоящее время над инцидентом работают следователи, и более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время. Всё получилось спонтанно, но Илья действительно ударил медведя ножом", - сказал Косенко.