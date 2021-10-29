Пт, 29.10.2021
У нас тут война
Ольга Салюка, врач Рижской Восточной клинической университетской больницы

Анастасия Брызгалова - кёрлингистка, которая покорила болельщиков всего мира и лишилась медали из-за мужа

На прошлых Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова в дисциплине дабл-микст в паре со своим мужем Александром Крушельницким заовевала бронзовую медаль, но их радость продлилась всего несколько дней...

В матче за третье место российские спортсмены переиграли норвежцев со счётом 8:4. Бронза Брызгаловой и Крушельницкого могла стать первой олимпийской медалью для кёрлингистов из России, если бы не нарушение антидопинговых правил.

18 февраля 2018 года Крушельницкий провалил тест на допинг - в его пробе был найден мельдоний. После тестирования Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о начале официального разбирательства, после чего было сообщено, что российские спортсмены вернут бронзовые медали.

22 февраля 2018 года CAS лишил Александра Крушельницкого и Анастасию Брызгалову бронзовых медалей и в тот же день они сдали медали и покинули Южную Корею.

Сам спортсмен не признал употребления допинга, также как и Федерации кёрлинга России, которая выступила за Крушельницкого. "Случайно я не мог выпить никак. Даже у доктора нашего не может быть мельдония. Федерация давно не выдаёт. За месяц до конца 2015-го я перестал его пить", - приводит слова кёрлингиста "Спорт-Экспресс".

В декабре 2018 года Крушельницкий получил четырёхлетнюю дисквалификацию, а через месяц агент российского спортсмена заявил, что у кёрлингиста нет денег на подачу апелляции.

Несмотря на печальный итог той Олимпиады, у Анастасии сразу после Пхенчхана дела пошли в гору. Брызгалова буквально покорила иностранных болельщиков кёрлинга.

13 февраля 2018 года у Брызгаловой в Instagram было 35 тысяч подписчиков, а на следующий день - уже 70 тысяч.

Болельщики чуть ли не хором окрестили её самой красивой кёрлингисткой за всю историю этого вида спорта. Мало кто мог предположить, что появление Брызгаловой на телеэкранах станет чуть ли не главной новостью Олимпиады-2018, даже несмотря на то, что кёрлинг - далеко не самый зрелищный вид спорта.

Многие пользователи соцсетей восторгались внешностью спортсменки и сравнивали её с голливудскими звёздами, а британские журналисты шутили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду, потому что болельщики смотрят кёрлинг только из-за неё.

К сожалению, на ближайшей Зимней Олимпиаде в Пекине мы не увидим не только Крушельницкого, но и его супругу. В мае 2020 года двукратная чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова опубликовала пост в Instagram, в котором объявила о завершении карьеры.

Судя по соцсетям, на семейную жизнь Брызгаловой и Крушельницкого дисквалификация мужа не повлияла.

Они вместе путешествуют по миру, проводят собственные мастер-классы по кёрлингу в Санкт-Петербурге. Nevasport пишет, что занятия проходят в "Кёрлинг-холле", а стоимость мастер-класса у каждого из супругов стоит 67 или 84 евро в час, в зависимости от дорожки.

Чуть больше года назад пара переехала в новую квартиру, а 28 марта 2021 года Брызгалова родила девочку. Анастасия предпочитает не афишировать семейную жизнь и бережёт родных от лишнего внимания.

Если возвращение Брызгаловой в кёрлинг находится под большим вопросом, то многие с нетерпением ждут возвращения в строй Александра Крушельницого. Он заявил, что планирует возвращаться. Его дисквалификация истекает в феврале 2022 года, после Олимпиады.


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