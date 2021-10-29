Анастасия Брызгалова - кёрлингистка, которая покорила болельщиков всего мира и лишилась медали из-за мужа

В декабре 2018 года Крушельницкий получил четырёхлетнюю дисквалификацию, а через месяц агент российского спортсмена заявил, что у кёрлингиста нет денег на подачу апелляции.

Несмотря на печальный итог той Олимпиады, у Анастасии сразу после Пхенчхана дела пошли в гору. Брызгалова буквально покорила иностранных болельщиков кёрлинга.

13 февраля 2018 года у Брызгаловой в Instagram было 35 тысяч подписчиков, а на следующий день - уже 70 тысяч.

Болельщики чуть ли не хором окрестили её самой красивой кёрлингисткой за всю историю этого вида спорта. Мало кто мог предположить, что появление Брызгаловой на телеэкранах станет чуть ли не главной новостью Олимпиады-2018, даже несмотря на то, что кёрлинг - далеко не самый зрелищный вид спорта.

Многие пользователи соцсетей восторгались внешностью спортсменки и сравнивали её с голливудскими звёздами, а британские журналисты шутили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду, потому что болельщики смотрят кёрлинг только из-за неё.

К сожалению, на ближайшей Зимней Олимпиаде в Пекине мы не увидим не только Крушельницкого, но и его супругу. В мае 2020 года двукратная чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова опубликовала пост в Instagram, в котором объявила о завершении карьеры.

Судя по соцсетям, на семейную жизнь Брызгаловой и Крушельницкого дисквалификация мужа не повлияла.

Они вместе путешествуют по миру, проводят собственные мастер-классы по кёрлингу в Санкт-Петербурге. Nevasport пишет, что занятия проходят в "Кёрлинг-холле", а стоимость мастер-класса у каждого из супругов стоит 67 или 84 евро в час, в зависимости от дорожки.

Чуть больше года назад пара переехала в новую квартиру, а 28 марта 2021 года Брызгалова родила девочку. Анастасия предпочитает не афишировать семейную жизнь и бережёт родных от лишнего внимания.