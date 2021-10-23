Видео ⟩ Может случится с каждым: водителю отказали в компенсации за упавшее на машину дерево

Артур сидел за рулем машины, на которую в начале августа, во время движения по дороге, упало дерево. Мужчина говорит, что рабочий микроавтобус спас жизни всем четверым коллегам, которые находились внутри.

После инцидента Артур обратился в принадлежащую Рижской Думе компанию Rīgas meži с просьбой о возмещении убытков: пять тысяч евро за непоправимый ущерб транспортному средству, 1200 евро за использование арендованного транспортного средства, а также использование услуг эвакуатора.

Однако, вместо компенсации Артур получил категорический отказ. В ответе Rīgas meži можно прочитать, что компания категорически отказывается выплачивать какую-либо компенсацию, потому что дерево было здоровым, а упало из-за ветра, который в тот день дул со скоростью 13 метров в секунду.

Между тем климатолог Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии отмечает, что такая скорость ветра для Латвии совсем не редкость. К примеру, в августе этого года, когда произошла авария, ветер с такой скоростью дул в течение как минимум восьми дней.