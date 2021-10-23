Фото, видео ⟩ В Таллинне прошла акция протеста коронаскептиков. Собралось более 5000 человек

По словам журналиста Postimees, на площади Вабадузе собралось более 5000 человек.

В начале демонстрации руководитель SAPTK Варро Вооглайд сказал, что на площади собрались не противники вакцинации, а сторонники свободы вакцинации. По словам Вооглайда, цель демонстрации заключается в том, чтобы правительство прекратило обязательную вакцинацию в Эстонии, разделение общества по наличию или отсутствию паспорта вакцинации и вакцинацию детей против коронавируса. По словам Вооглайда, в Эстонии установлен режим апартеида.

Вооглайд призывали людей к массовому гражданскому неповиновению. По его словам, введенные правительством коронаограничения не соответствуют Конституции.

Видео: В Таллинне прошла акция протеста коронаскептиков

Люди держали плакаты с лозунгами "Остановите изнасилование шприцами!", "Нет диктатуре", "Мы требуем свободы вакцинации", "Я имею право принимать решения насчет здоровья своих детей", "Запугивание вакцинами должно прекратиться!" , "Стоп Кая Каллас", "Сколько смертей от вакцины допустимы" и "Храни Бог, Эстонию".

Некоторые демонстранты держали флаги Эстонии, также были видны флаги Латвии и Литвы.

В демонстрации приняли участие сторонники Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), политики от этой партии и члены ее молодежной организации. На площадь также пришли члены военизированной организации "Солдаты Одина".

Руководитель фонда в защиту семьи и традиций Варро Вооглайд в рамках акции также провел сбор денежных пожертвований. Это, по его словам, позволит покрыть затраты на проведение акции.

Полиция: акция согласована

Сегодняшняя акция на площади Вабадузе была должным образом зарегистрирована в полиции. "Мы на связи с организатором общественного собрания, который отвечает за безопасность мероприятия и людей, участвующих в нем", - сказал Postimees оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер.

По оценке полиции, риск совершения преступлений и других нарушений общественного порядка низкий. "Но мы присутствуем на субботнем мероприятии, чтобы при необходимости помочь организатору. Если возникнет ситуация, которую организатор собрания не может разрешить, мы, конечно, готовы отреагировать", - добавил Пыдер.

Он подчеркнул, что цель полиции заключалась в том, чтобы мероприятие прошло безопасно для всех участников и чтобы люди могли мирно провести демонстрацию. Сколько именно полицейских будет задействовано, зависит от ситуации на мероприятии.