Rimi и Lidl: локдаун не повлияет на зарплаты работников

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис подчеркнул, что зарплата работников Lidl не изменится, так как работа организована по сменам, несмотря на новые правила Кабинета министров и изменения в работе магазинов.

"Работники с договором на полную ставку по-прежнему работают по 40 часов в неделю, а работники с договорами на неполную, работают по 30 часов в неделю. Единственное что поменялось - организация графика смен в соответствии с новым графиком работы магазинов", - сказал Рудзитис, почеркнув, что всем работникам Lidl платят за каждую минуту.

Представитель Rimi Latvija Юрис Шлейерс тоже заявил, что зарплата работников Rimi не уменьшится, так как смены многих работников и раньше начинались и заканчивались в разное время.

"График их работы и так был эластичным, они могли, например, приходить на работу рано с утра и заканчивать смену в обед, или наоборот, начинать в обед," - сказал Шлейерс.