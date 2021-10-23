Видео ⟩ Полиция отчиталась о второй ночи комендантского часа

За ночь был начат 301 административный процесс за несоблюдение установленных ограничений, а в 653 случаях встретившие жителей стражи порядка ограничились превентивными предупреждениями. В 55 других случаях решение о возбуждении административного процесса будет принято позже.

Полиция не констатировала существенных нарушений или частных собраний.

Уже сообщалось, что по постановлению правительства во время локдауна с 21 октября до 15 ноября ночью с 20:00 до 5:00 покидать место жительства в ночное время можно будет только в случае обоснованной необходимости.

Поправки к распоряжению об объявлении чрезвычайной ситуации предусматривают, что ночью находиться на улице cмогут только люди, которые могут предъявить письменное подтверждение и удостоверяющий личность документ.