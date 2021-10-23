Сб, 23.10.2021
Готовность людей вакцинироваться мы предсказать не можем. Но мы делали все, чтобы вакцинация стала неизбежным шагом Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

23 октября в одном абзаце ⟩ Помощь Швеции, возможный военный локдаун и протесты в Таллинне

Плакат на протестах в Таллинне ФОТО: Sander Ilvest / Postimees

Первые выходные локдауна наступили. Они не последние - локдаун продлится до 15 ноября. Рассказываем, что случилось 23 октября!

События дня в одном абзаце

Еще одна медсестра поймана на подделке сертификатов о вакцинации от Covid-19, в то время, как в больницах достигнут новый рекорд по числу госпитализированных с Covid-19. Правительство обсуждает военный локдаун, а полиция выявила более 300 случаев нарушения комендантского часа во вторую ночь строгих ограничений. О тяжести ситуации свидетельствует обсуждение законности обязательной вакцинации - против которой сегодня в Таллинне прошла протестная акция. Швеция тем временем обещает помочь Латвии с медицинским оборудованием. Политики говорили не только о пандемии - о возможной российской агрессии высказался министр обороны Латвии. Кроме историй о короновирусе: сегодня читателей пугали курземские волки, а из реки в Риге достали обломки судна.

Все обсуждают

Семья недавно скончавшегося от осложнений при коронавирусе бывшего главы Центральной избирательной комиссии Арниса Цимдарса опровергает слухи о том, что у умершего был поддельный сертификат. Они напоминают, что задолго до смерти политика было известно, что он выступает за вакцинацию по выбору и планирует переболеть коронавирусом.

Чем себя порадовать? 

Почитайте о приключениях, виновником и главным лицом которых стал медведь на латвийско-эстонской границе, пришедший полакомиться медом.

Видео дня:

Протесты против обязательной вакцинации в Таллинне


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