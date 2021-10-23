23 октября в одном абзаце ⟩ Помощь Швеции, возможный военный локдаун и протесты в Таллинне

Еще одна медсестра поймана на подделке сертификатов о вакцинации от Covid-19, в то время, как в больницах достигнут новый рекорд по числу госпитализированных с Covid-19. Правительство обсуждает военный локдаун, а полиция выявила более 300 случаев нарушения комендантского часа во вторую ночь строгих ограничений. О тяжести ситуации свидетельствует обсуждение законности обязательной вакцинации - против которой сегодня в Таллинне прошла протестная акция. Швеция тем временем обещает помочь Латвии с медицинским оборудованием. Политики говорили не только о пандемии - о возможной российской агрессии высказался министр обороны Латвии. Кроме историй о короновирусе: сегодня читателей пугали курземские волки, а из реки в Риге достали обломки судна.