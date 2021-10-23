Сб, 23.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Остапенко и Синякова выиграли Кубок Кремля в парном разряде

Алёна Остапенко и Катержина Синякова ФОТО: Reuters/ScanPix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко и чешка Катержина Синякова в финале парных соревнований "ВТБ Кубок Кремля" победили украинку Надежду Кичёнок и румынку Ралуку Олару.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счётом 6:2, 4:6, 10:8.

По ходу встречи Остапенко и Синякова сделали два эйса, четыре брейка и трижды ошиблись при подаче. Тогда как их соперницы реализовали три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

Титул победительниц парного турнира в Москве принёс Синяковой и Остапенко 25 230 долларов призовых и 470 рейтинговых очков.

Для 24-летней Остапенко это четвёртый трофей на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, 25-летняя Синякова завоевала 13-й титул в парах. Это их первый совместный титул.

Кубок Кремля проходит с 16 по 24 октября во Дворце спорта "Лужники" и во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В финале женских соревнований в одиночном разряде встретятся эстонка Анетт Контавейт и россиянка Екатерина Александрова.


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