Остапенко и Синякова выиграли Кубок Кремля в парном разряде

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счётом 6:2, 4:6, 10:8.

По ходу встречи Остапенко и Синякова сделали два эйса, четыре брейка и трижды ошиблись при подаче. Тогда как их соперницы реализовали три брейк-пойнта, допустив пять двойных ошибок.

Титул победительниц парного турнира в Москве принёс Синяковой и Остапенко 25 230 долларов призовых и 470 рейтинговых очков.

Для 24-летней Остапенко это четвёртый трофей на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, 25-летняя Синякова завоевала 13-й титул в парах. Это их первый совместный титул.

Match tiebreak in Moscow 💪



The No.2 seeds @JelenaOstapenk8 and @K_Siniakova claim the doubles title at the VTB Kremlin Cup! 🏆 pic.twitter.com/ltSygENb5S — wta (@WTA) October 23, 2021