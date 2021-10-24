Звездные страсти ⟩ Меладзе и Брежнева скупают элитную недвижимость, а у Давы роман с Аделиной Сотниковой

Константин Меладзе и Вера Брежнева скупают элитную недвижимость

Недавно в желтой прессе появились слухи о том, что якобы Константин Меладзе и Вера Брежнева активно скупают недвижимость в Киеве. Popcake.tv сообщает что в середине октября музыканты приобрели очередные роскошные апартаменты в столице Украины. Предполагается, что звездная пара вложила в это примерно 900 тысяч долларов (около 773 тысяч евро).

Новоприобретенная квартира площадью 206 квадратных метров расположена в стеклянной башне ЖК Skyline. Комплекс снабжен библиотекой, спортзалом, комнатой для переговоров и кафе.

Журналисты также выяснили, что у продюсера в собственности еще шесть квартир в Киеве и целый особняк.

Имущество Веры Брежневой немного уступает супругу. Согласно информации СМИ, певице принадлежит квартира площадью 80 квадратных метров, пятикомнатные апартаменты площадью более ста квадратных метров и два коммерческих помещения. Все это оценивают примерно в 2-3 миллиона долларов (1,7-2,5 миллиона евро).

Не секрет, что у звезд есть недвижимость в Европе - дом у моря в Италии, в Форте-дей-Марми, а телеканал Live сообщает, что супруги также владеют особняком в Подмосковье.

У Давида Манукяна роман с Аделиной Сотниковой

Напомним, Аделина Сотникова и Давид Манукян должны были участвовать в шоу "Ледниковый период". Но блогер получил травму и пара выбыла из проекта.

Теперь олимпийская чемпионка и артист активно общаются. Телеграм-канал "Светские хроники" намекнул, что у знаменитостей романтические отношения. Недавно Аделина, которая начала карьеру певицы, выпустила свой новый клип. Давид приехал на премьеру, чтобы ее поддержать. Парочка мило беседовала и держалась за ручки. Молодые люди не скупились на уменьшительно-ласкательные слова в адрес друг друга.

Журналисты отметили их теплые отношения и не могли не спросить про связь между ними. И, на удивление, Сотникова намекнула, что они близки: "Ну, я его зайка". Однако Аделина указала, что пока между ними лишь дружба.

Теперь начинающая певица надеется, что они выпустят совместный трек. Ходят слухи, что именно Дава вдохновил фигуристку на начало музыкальной карьеры.

Кстати, в Telegram-каналах говорят, что Давид станет героем нового сезона шоу "Холостяк".