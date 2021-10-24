О невакцинированных в больницах: "Их тут просто не должно быть!"

"Тяжелее всего то, что ты не можешь одновременно ухаживать за несколькими пациентами, которые в больницу попали в одно и то же время", - говорит врач неотложной медицины в Восточной клинической университетской больнице Андрей Олесик.

Прибывшим пациентам часто приходится ждать до 5 часов, прежде чем кто-то сможет им помочь. Сейчас в больницы попадают люди с запущенной болезнью.

Олесик поясняет, что пациенты в больницу попадают в еще сравнительно стабильном состоянии, могут говорить, но нехватка воздуха развивается. Растет интоксикация и кислородное голодание, в связи с чем человека приходится подключить к аппаратам, чтобы обеспечить оптимальный объем кислорода.

"При этом никуда не пропадают хронически больные. К сожалению, мы все в одной лодке: с людьми которые попали в больницу с ковидом из-за того, что они убеждены, что вакцинироваться не надо, или с людьми, кто уверен что ковид - легкая простуда.

Они отнимают у других права получать услуги здравоохранения. Где же тогда равноправие в подходе?" -

говорит член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы, врач Алексей Вишняков.

Медики указывают, что в больнице в основном невакцинированные пациенты.