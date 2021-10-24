Вс, 24.10.2021
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Юрис Янсонс, омбудсмен

ВИДЕО ⟩ Фёдор Емельяненко за две минуты отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко в рамках турнира Bellator 269 одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном.

Турнир под эгидой Bellator впервые в истории прошёл в России, на московской площадке "ВТБ-Арена". Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Поединок продлился всего 1 минуту и 46 секунд.

Оба бойца с первых секунд поединка пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть в голову сопернику, отправив его в нокаут. Рефери тут же остановил бой.

Отметим, что 45-летний Фёдор Емельяненко вышел на ринг впервые с декабря 2019 года, когда победил другого бойца из США Куинтона Джексона.

Теперь на счету Емельяненко стало 40 побед в 46 поединках и шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. 36-летний Тимоти Джонсон потерпел 8-е поражение при 15 победах (11 - досрочно) .


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