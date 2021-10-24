ВИДЕО ⟩ Фёдор Емельяненко за две минуты отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона

Турнир под эгидой Bellator впервые в истории прошёл в России, на московской площадке "ВТБ-Арена". Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Поединок продлился всего 1 минуту и 46 секунд.

🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Оба бойца с первых секунд поединка пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть в голову сопернику, отправив его в нокаут. Рефери тут же остановил бой.

Legends live forever 👏 🐐



Fedor gets the job done in Moscow. #Bellator269 pic.twitter.com/WOTPN3c0pp — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

Отметим, что 45-летний Фёдор Емельяненко вышел на ринг впервые с декабря 2019 года, когда победил другого бойца из США Куинтона Джексона.