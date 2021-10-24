ВИДЕО ⟩ Фёдор Емельяненко за две минуты отправил в нокаут американца Тимоти Джонсона
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко в рамках турнира Bellator 269 одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном.
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Фёдор Емельяненко в рамках турнира Bellator 269 одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном.
Турнир под эгидой Bellator впервые в истории прошёл в России, на московской площадке "ВТБ-Арена". Бой завершился победой россиянина нокаутом в первом раунде. Поединок продлился всего 1 минуту и 46 секунд.
🐐The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
What a moment for Fedor, in Bellator’s historic first Russian event.#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa
Оба бойца с первых секунд поединка пошли в размен, однако уже в середине второй минуты Емельяненко удалось провести удачную атаку и попасть в голову сопернику, отправив его в нокаут. Рефери тут же остановил бой.
Legends live forever 👏 🐐— BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021
Fedor gets the job done in Moscow. #Bellator269 pic.twitter.com/WOTPN3c0pp
Отметим, что 45-летний Фёдор Емельяненко вышел на ринг впервые с декабря 2019 года, когда победил другого бойца из США Куинтона Джексона.
Теперь на счету Емельяненко стало 40 побед в 46 поединках и шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. 36-летний Тимоти Джонсон потерпел 8-е поражение при 15 победах (11 - досрочно) .