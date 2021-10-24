Коронавирус у детей: в Эстонии заразился новорожденный, восьмимесячный нуждался в ИВЛ

Как сообщает Департамент здоровья Эстонии на своей странице в социальных сетях, самому младшему жителю Эстонии, у которого был обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Издание Eesti Päevaleht уточняет, что родители были не вакцинированы от коронавируса.

За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии на 100 000 жителей составляет 1311, и на следующей неделе следует ожидать роста числа заболевших. Также, по оценке Министерства социальных дел, возрастет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении. Курс вакцинации прошли около 55% населения, в том числе около 65% взрослого населения и около 71% людей старше 60 лет.

Covid-19 среди школьников

На данный момент вакцинация против Covid-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. В недавнем интервью Lõuna-Eesti Postimees министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что привито более 60 процентов учащихся в возрасте 16-17 лет, почти половина детей в возрасте 12-15 лет.