Коронавирус у детей: в Эстонии заразился новорожденный, восьмимесячный нуждался в ИВЛ
Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней, пишет Rus.Postimees.
Коронавирус не обходит стороной и детей: в Эстонии самому младшему зараженному было всего 12 дней, пишет Rus.Postimees.
Как сообщает Департамент здоровья Эстонии на своей странице в социальных сетях, самому младшему жителю Эстонии, у которого был обнаружен коронавирус, было 12 дней, а в искусственной вентиляции легких нуждался восьмимесячный ребенок. Издание Eesti Päevaleht уточняет, что родители были не вакцинированы от коронавируса.
За последние 14 дней заболеваемость в Эстонии на 100 000 жителей составляет 1311, и на следующей неделе следует ожидать роста числа заболевших. Также, по оценке Министерства социальных дел, возрастет количество людей, нуждающихся в стационарном лечении. Курс вакцинации прошли около 55% населения, в том числе около 65% взрослого населения и около 71% людей старше 60 лет.
Covid-19 среди школьников
На данный момент вакцинация против Covid-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. В недавнем интервью Lõuna-Eesti Postimees министр образования и науки Лийна Керсна сообщила, что привито более 60 процентов учащихся в возрасте 16-17 лет, почти половина детей в возрасте 12-15 лет.
"У нас в Эстонии 521 общеобразовательная школа и, по последним данным, у нас 103 вспышки в школах. Почти в половине из них за почти десять дней не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения, - уточнила она. - Однако мы видим, что в школьных очагах довольно много зараженных: есть четыре школьных очага с 50 и более инфицированными, хотя в большинстве случаев в школах все же небольшие очаги заражения. В основном заражаются непривитые школьники и дети младше 12 лет, которым пока и нельзя вакцинироваться".