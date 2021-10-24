Выявлено 2252 новых случаев коронавируса, доля положительных результатов - 20%
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2252 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 2252 новых случая Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:
На сегодняшний день скончались 3028 человек, инфицированных Covid-19.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 1697 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 555 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла самого высокого уровня с начала пандемии - 1653,1 случая на 100 000 населения.
Во время волны Covid-19 прошлой зимой самый высокий кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии был зафиксирован в середине января, когда 10 января он достиг 693,9 случая.
Вчера в Латвии было сделано 11 246 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 20%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 202 573 человека.
За последние 14 дней общее количество заболевших составило 31 297 человека.