Фото ⟩ Артист "Кривого зеркала" похудел на 70 килограммов

Похудеть юморист смог после того, как узнал о проблемах со здоровьем - диабет второго типа, гипертонию и апноэ. Морозов рассказал, что сделал гастрошунтирование - уменьшил желудок.

Он отметил, что теперь у него новая жизнь. Его здоровье значительно улучшилось. Теперь его не мучает диабет, гипертония и апноэ. После операции на желудке Александру также удалили лишнюю кожу в области живота и спины. Артист не занимается спортом и не соблюдает диету, но перестал питаться сытно.