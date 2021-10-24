Видео ⟩ Бортич с ребенком высадили из такси во время дождя. Водитель рассказал свою версию

Саша Бортич рассказала об инциденте в своем Instagram-аккаунте: "Меня только что высадил водитель "Яндекс.Такси", причем бизнес-класса, с ребенком, в дождь на Звенигородском шоссе. Мы сели в машину, навигатор показывал нам 35 минут... Он сразу сказал, что мы будем ехать час, я очень мило с ним разговаривала, но он продолжал "негативить".

Бортич заметила, что водитель был недоволен тем, что актриса попросила оставить включенным свет в задней части салона автомобиля. После она предложила ему другой путь, но таксист отказал ей. После мужчина завершил поездку и сказал, что они приехали.

У водителя "Яндекс.Такси" своя версия: "Я спросил сразу пожелания по маршруту, температуре, радио. Предупредил, что поездка по навигатору займет 35 минут, но может быть и дольше, так как девятибалльные пробки, может, даже час. В ответ Бортич очень раздраженно отреагировала, что "типа, не надо тут...".

Свет в салоне мешал во время езды и таксист попросил его выключить. После этого актриса разговаривала с ним высокомерно. С его слов малыш капризничал, а Бортич напевала ему странную песню "про писю". Мужчина старался это не слушать и надел наушники, а после Бортич в повелительном тоне предложила ему свою версию пути, якобы более свободную от пробок. Мужчина попытался возразить, но его прервали фразой: "Вас никто не спрашивает!"

Изданию Газета.ru слова мужчины подтвердил председатель координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков. Он заметил, что знаком с шофером, в курсе событий и поддерживает его.

По словам водителя, он не просил Бортич выйти. Он сказал: "Все девушка, я с вами больше никуда не еду, вы уже приехали". Далее он хотел подъехать к тротуару, но она уже покинула машину хлопнув дверью.

Попков заметил, что претензий от сервиса "Яндекс. Такси" по этого поводу не предъявлялось. На момент написания статьи сервис не ответил и на вопросы журналистов.