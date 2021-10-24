Знарок против Радулова. Как поругались тренер с хоккеистом

Но точно известно как минимум об одном игроке, не питающем особого восторга по отношению к Знарку. Это Александр Радулов. Как пишет Sport24.ru, есть несколько теорий о том, когда именно испортились отношения тренера и хоккеиста.

Причины?

Первый случай конфликта мог возникнуть в конце 2015 года на домашнем этапе Евротура. Сборная РФ тогда выступила не блестяще, и Знарок посчитал, что одной из причин этого стал Радулов.

Поговаривают, что после заключительного матча в раздевалке тренер на повышенных тонах высказывал свои претензии Радулову, эмоциональный форвард же не сдержался и ответил Знарку, не стесняя себя в выражениях. Тогда тренер и мог затаить обиду на хоккеиста.

Второй случай мог произойти прямо перед чемпионатом мира в столице России в 2016 году. Виновником той ситуации можно признать именно Радулова. После окончания финала плей-офф Кубка Гагарина, звездный форвард улетел за океан на переговоры с клубами НХЛ. Он пошел на такое, не смотря на то, что был уведомлен о необходимости прибыть в расположение родной сборной. Как ни странно, Радулов решил не сообщать руководству команды об отъезде, в результате чего на несколько дней фактически потерялся как для боссов сборной РФ, так и для тренерского штаба.

Травма

Ситуацию еще больше усугубила травма Александра, полученная в ходе решающей серии плей-офф. После первой же тренировки форвард почувствовал боль, с которой, как он считал, нет смысла ехать на ЧМ. Тренерский штаб же давил на игрока, чтобы тот терпел.

"Сделали МРТ, и врачи сказали, что нужен покой в течение трех недель. Но они все равно заставили выйти, и при контактной игре я почувствовал, что тяжело. Никто не хотел слушать. Я настаивал: "Поймите, я не могу играть. Если буду выходить, сделаю только хуже. Затем потребуется операция, и я пропущу несколько месяцев. Лишу себя предсезонной подготовки и останусь без контракта. А мне уже не 20 лет. Я рискую пропустить целый год, так как команды комплектуются летом. Если буду травмирован - никто меня не возьмет", - рассказывал Александр.

Возможно, именно после этой истории Олег Знарок поставил на одном из ярчайших игроков КХЛ крест, как на игроке сборной. Радулов пропустил не только первенство в Москве, но и Кубок мира, хоть и избавился от проблем со здоровьем к моменту старта турнира.

"У нас было три места под нападающих, нужны были обороняющиеся игроки. Те, кто может забивать, уже есть в первоначальном списке. Радулова мы хотели посмотреть на ЧМ, но, к сожалению, он не смог участвовать, и уже три года не играет на мировых первенствах, - прокомментировал Знарок решение не вызывать хоккеиста на Кубок Мира. - Он говорил: "если буду здоров, если буду под контрактом" - слишком много "если"".