Фото ⟩ "Сильнейший удар с начала века". В Колумбии задержан самый разыскиваемый наркобарон

Задержанный также известен как Отониэль, Маурицио и Мао.

"Это самый большой удар по торговле наркотиками в нашей стране в этом столетии", - заявил президент Иван Дуке в видеообращении.

По словам президента, арест Усуги сравним только с ликвидацией Пабло Эскобара.

В Колумбии, крупнейшем в мире экспортере кокаина, захват Усуги стал большой победой консервативного правительства герцога.

BBC сообщает, что Усуга был самым разыскиваемым наркобароном в Колумбии.

Соединенные Штаты предложили пять миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Дуке.

Усугу захватили в Некокли, расположенном недалеко от границы с Панамой.

В результате действий властей группировка Усуги ослабла, а ее руководство было вынуждено скрываться в джунглях без телефонов, сообщает полиция.

В отдаленных районах, где присутствие правительства невелико, преступные группировки, такие как Clan del Golfo, боевики, отделившиеся от левой партизанской группировки FARC, и повстанцы из левой группировки ELN развязали кровопролитные бои из-за коридоров контрабанды наркотиков и нелегальной добычи полезных ископаемых.