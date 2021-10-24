РФШ завоевала Кубок Латвии по футболу

Матч проходил на стадионе Яниса Далиньша в Валмиере и завершился победой столичных футболистов со счётом 1:0.

В начале матча активнее были игроки "Лиепаи", но первыми забили футболисты РФШ - на 14-й минуте встречи гол забил бразилец Лукас Виллела. В конце первого тайма лиепайчане могли пропустить во второй раз, но голкипер команды Кришьянис Звиедрис и защитник Вячеслав Исаев подстраховали своих товарищей по команде.

Во вторые 45 минут игроки "Лиепаи" старались отыграться и несколько раз в игру вынужден был вступить вратарь РФШ Евгений Неругал. До конца встречи счёт так и не изменился, поэтому трофей достался РФШ.

🏆 Kauss ir mūsu!!! pic.twitter.com/yRRH92071F — Futbola klubs RFS (@RFSDaily) October 24, 2021

LATVIJAS KAUSA UZVARĒTĀJI!!! 💙💙💙🏆🏆 pic.twitter.com/jv7Q8N1hsP — Futbola klubs RFS (@RFSDaily) October 24, 2021