Вс, 24.10.2021
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Валдис Микельсонс, руководитель Центра патологии RAKUS

РФШ завоевала Кубок Латвии по футболу

Футболисты РФШ ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

В воскресенье, 24 октября, футбольный клуб РФШ стал обладателем Кубка Латвии, обыграв в финале "Лиепаю".

Матч проходил на стадионе Яниса Далиньша в Валмиере и завершился победой столичных футболистов со счётом 1:0.

В начале матча активнее были игроки "Лиепаи", но первыми забили футболисты РФШ - на 14-й минуте встречи гол забил бразилец Лукас Виллела. В конце первого тайма лиепайчане могли пропустить во второй раз, но голкипер команды Кришьянис Звиедрис и защитник Вячеслав Исаев подстраховали своих товарищей по команде.

Во вторые 45 минут игроки "Лиепаи" старались отыграться и несколько раз в игру вынужден был вступить вратарь РФШ Евгений Неругал. До конца встречи счёт так и не изменился, поэтому трофей достался РФШ.

Отметим, что в прошлом году обладателем Кубка Латвии стала "Лиепая", которая в решающем поединке оказалась сильнее "Вентспилса".


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