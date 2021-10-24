ВИДЕО ⟩ "Динамо" потерпело самое крупное поражение в этом сезоне
В воскресенье, 24 октября, рижское "Динамо" в Хельсинки потерпело поражение от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В воскресенье, 24 октября, рижское "Динамо" в Хельсинки потерпело поражение от "Йокерита" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в "Хартвалл Арена" и завершился победой "Йокерита" со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).
Уже после первого периода рижане уступали с разницей в три шайбы, которые в свой актив записали Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер и Давид Скленичка. Во втором периоде хозяева ещё четырежды огорчили вратаря латвийской команды. Сначала отличился Томми Кивистё, затем дважды гол забил Шрёдер, а под конец периода Калле Коссила сделал счёт 7:0.
Точку в матче в конце третьего периода поставил Шрёдер, который оформил в матче покер, став первым игроком "Йокерита", сделавшим подобное в матчах КХЛ.
Для "Динамо" это поражение стало третьим кряду. На счету рижан 22 матча, 20 очков и 10-я строчка в турнирной таблице Западной конференции. Финский клуб занимает второе место на Западе, набрав 31 очко в 22 играх.
Далее рижан ожидает шесть домашних матчей - 27.10 против СКА, 31.10 против московского "Динамо", 5.11 против ХК "Сочи", 7.11 против "Йокерита", 15.11 против "Адмирала" и 18.11 против "Ак Барса".