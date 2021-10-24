ВИДЕО ⟩ "Динамо" потерпело самое крупное поражение в этом сезоне

Матч проходил в "Хартвалл Арена" и завершился победой "Йокерита" со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).

Уже после первого периода рижане уступали с разницей в три шайбы, которые в свой актив записали Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шрёдер и Давид Скленичка. Во втором периоде хозяева ещё четырежды огорчили вратаря латвийской команды. Сначала отличился Томми Кивистё, затем дважды гол забил Шрёдер, а под конец периода Калле Коссила сделал счёт 7:0.

Точку в матче в конце третьего периода поставил Шрёдер, который оформил в матче покер, став первым игроком "Йокерита", сделавшим подобное в матчах КХЛ.

Для "Динамо" это поражение стало третьим кряду. На счету рижан 22 матча, 20 очков и 10-я строчка в турнирной таблице Западной конференции. Финский клуб занимает второе место на Западе, набрав 31 очко в 22 играх.