Павлютс: В экстремальной ситуации пациентов интенсивной терапии направим за границу

Министр отказался назвать конкретное количество госпитализированных, при котором должна начаться "сортировка" больных. Он напомнил, что ранее "черта" критической ситуации была определена в 1500 госпитализированных, но теперь пациентов с Covid-19 лечат везде, где только возможно, признал Павлютс, добавив, что в настоящее время в интенсивной терапии находится вдвое больше пациентов с Covid-19, чем зимой.

Политик пояснил, что Минздрав каждый день работает над сценариями, если количество больных Covid-19 в больницах превысит 3000. В этой ситуации необходимо будет привлечь международную помощь. По мнению Павлютса, дойдет ли заполняемость латвийских больниц до 3000 человек, зависит от того, насколько хорошо общественность будет соблюдать локдаун.

По словам министра, переговоры с зарубежными коллегами уже ведутся и есть несколько направлений, по которым Латвии может потребоваться зарубежная помощь. Павлютс добавил, что после запроса уже есть первые отозвавшиеся.

"Мы предупредили [иностранных партнеров], что могут потребоваться медицинские бригады и что в крайнем случае пациентов интенсивной терапии необходимо будет переместить", - сказал Павлютс, выразив надежду на то, что латвийская система здравоохранения все же справится.

Министр также признал, что летом, видя, что ситуация ухудшается, никто все же не допускал вероятности достижения столь драматичных "антирекордов". "Для сравнения - ни одна система здравоохранения не готовится к теоретически наиболее драматическому сценарию, если не считает его в определенный момент обоснованным", - заключил он.