Прогноз Василисы Володиной на последнюю неделю октября: "Умри, но не сейчас"

Прислушайтесь к советам эксперта:
- Попробуйте расслабляться, не дожидаясь старта локдауна (а мы, как известно, его уже дождались. - Прим. ред.). Потому что к его началу, наоборот, больше поводов погрязнуть в работе. Сразу скажу, отдохнуть в "нерабочие дни", судя по квадрату Солнца и Сатурна, без вариантов. Как говаривал старина Джеймс: "Умри, но не сейчас".
- Для решения любовных вопросов всех степеней глубины неделя прекрасна. И влюбиться, и предложение делать, и просто нежно друг другу в глаза глядеть без всяких поводов. И целого мира не будет мало.
- Смирить гордыню, успокоиться, поджаться, дисциплинироваться к выходным легче легкого.
- С 30 октября хорошо браться за учебу, чтение, активные размышления, наверстывая все, что было упущено или недодумано раньше - трин Меркурия к Юпитеру про то, что мозг может искриться продуктивными идеями как шаровая молния.
Самые значимые персоны недели:
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