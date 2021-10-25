Пн, 25.10.2021
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Янис Борданс, министр юстиции

Прогноз Василисы Володиной на последнюю неделю октября: "Умри, но не сейчас"

ФОТО: скриншот видео

"Невзирая на сложную геополитическую и пандемическую обстановку, неделя может принести и приятное", - написала известный российский астролог Василиса Володина на своей странице в Instagram и рассказала о главных моментах последней недели месяца - с 25 по 31 октября.

Прислушайтесь к советам эксперта:

  1. Попробуйте расслабляться, не дожидаясь старта локдауна (а мы, как известно, его уже дождались. - Прим. ред.). Потому что к его началу, наоборот, больше поводов погрязнуть в работе. Сразу скажу, отдохнуть в "нерабочие дни", судя по квадрату Солнца и Сатурна, без вариантов. Как говаривал старина Джеймс: "Умри, но не сейчас".
  2. Для решения любовных вопросов всех степеней глубины неделя прекрасна. И влюбиться, и предложение делать, и просто нежно друг другу в глаза глядеть без всяких поводов. И целого мира не будет мало.
  3. Смирить гордыню, успокоиться, поджаться, дисциплинироваться к выходным легче легкого.
  4. С 30 октября хорошо браться за учебу, чтение, активные размышления, наверстывая все, что было упущено или недодумано раньше - трин Меркурия к Юпитеру про то, что мозг может искриться продуктивными идеями как шаровая молния.

Самые значимые персоны недели:

  • Водолей - консерватор недели
  • Скорпион - герой недели
  • Козерог - добытчик недели

Видео: Бизнес-прогноз на конец 2021 года от Василисы Володиной


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