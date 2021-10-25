Рассмотрят инициативу о самостоятельном покрытии расходов на лечение для невакцинированных

Как уже сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv были собраны необходимые 10 000 подписей под предложением о покрытии расходов на лечение "необоснованно непривитых" пациентов с Covid-19 из их собственных средств.

Автор инициативы Сандис Кравалис сообщил, что стоимость одной вакцины в 300-400 раз ниже стоимости лечения пациента в реанимационном отделении, и при этом лечение пациентов с Covid-19 в настоящее время оплачивают налогоплательщики. При этом он подчеркнул, что более 97% пациентов с Covid-19, поступающих в больницы с умеренным и тяжелым заболеванием, не вакцинированы. Поэтому, по его словам, "привитая часть населения не должна нести ответственность за последствия решений, принятых другими".