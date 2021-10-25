Сегодня депутаты примут решение о возвращении в Сейм Шадурскиса
Сегодня в 9:30 Сейм примет решение об утверждении депутатского мандата бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса ("Новое Единство").
Сегодня в 9:30 Сейм примет решение об утверждении депутатского мандата бывшего министра образования и депутата Рижской думы Карлиса Шадурскиса ("Новое Единство").
Так как 14 октября ушел из жизни депутат Сейма, многолетний дипломат и политик Ояр Эрик Калниньш, его мандат будет передан Шадурскису.
В прошлом году на внеочередных выборах в Рижскую думу Шадурскис был избран по списку "Нового Единства".
Принимая мандат депутата Сейма, он должен был сложить мандат депутата Рижской думы.