На прошлой неделе темп вакцинации от Covid-19 снизился

На прошлой неделе в Латвии против Covid-19 были вакцинированы не менее 78 207 человек, или в среднем 11 173 человека в день, что на 6% меньше, чем неделей ранее, когда в среднем 11 955 человек в день получали прививку от Covid-19, и намного больше, чем месяц назад, когда в день прививалось в среднем 6387 человек.

Однако уже на протяжении нескольких недель отмечается, что доля первых прививок составляет 80% от общего числа вакцинаций за неделю. Так, первую инъекцию получили примерно 80% всех пожилых людей старше 60 лет, вакцинированных на прошлой неделе. Таким образом первую вакцину получили 69% привитых в возрастной группе от 60 до 69 лет, в возрасте от 70 до 79 лет - 65%, в возрасте от 80 до 89 лет - 52% и в возрасте 90 лет - 33%. Средний охват в группе старше 60 лет составляет 58%.

До сих пор самым высоким уровень вакцинации был на неделе с 24 мая, когда в среднем вакцинировалось примерно 16 700 человек в день.

Рекордное количество вакцинированных за один день зафиксировано 28 мая, когда вакцину получили приблизительно 24 700 человек. С 10 мая в течение четырех недель подряд в Латвии каждую неделю прививалось более 100 000 человек, а летом эти показатели снизились втрое.

В воскресенье по крайней мере 2132 человека получили вакцину против Covid-19, в том числе 1089 человек привились впервые, а 319 человек завершили процесс вакцинации, из них 667 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson. Однако иммунологи теперь рекомендуют делать вторую прививку препаратом Pfizer или Moderna даже после вакцинации Johnson& Johnson.

Еще 57 лиц получили бустерную дозу вакцины.

На данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано в общей сложности 1 095 128 человек, но пока лишь 973 762 человека прошли полный курс вакцинации, что соответствует 51,7% населения Латвии, согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ).

При делении на возрастные группы населения следует, что к среде процесс вакцинации завершили 60,6% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,9% лиц в возрасте старше 12 лет. Вакцинацию детей до 12 лет на данный момент в Европе пока не проводят.

"Третью дозу" на данный момент получили 5062 человека или 0,26% жителей.

На сегодня для использования в Евросоюзе одобрены четыре вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и J&J или Janssen, однако по причине низкого спроса вакцина AstraZeneca в настоящий момент в Латвии фактически больше не используется.