Сексуальная Ефимова, серьёзный Порзиньгис и спящий Карпин. Как прошла неделя звёзд спорта?
Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.
Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.
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