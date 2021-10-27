Ср, 27.10.2021
Ни один из детей, госпитализированных в BKUS с инфекцией SARS CoV-2, не был вакцинирован Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS
Лиене Чупане, детский инфектолог BKUS

Сексуальная Ефимова, серьёзный Порзиньгис и спящий Карпин. Как прошла неделя звёзд спорта?

Что нового у звёзд спорта? Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.

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