Детская больница расширяет удаленные консультации

Как сообщила агентству LETA представитель по связям с общественностью BKUS Лига Анджане, специалисты больницы также окажут поддержку другим медикам, например, семейным врачам и врачам региональных больниц при лечении детей.

"Наши специалисты готовы поддерживать не только пациентов и их семьи, но и коллег. Мы готовы обеспечить консультативную помощь, в том числе удаленные консилиумы и обучение, чтобы эффективно использовать накопленный опыт и оказывать помощь детям по всей стране", - сказал руководитель больницы Валтс Аболс.

С учетом все возрастающей необходимости оказывать поддержку в лечении детей с Covid-19 специалисты Детской больницы разработали рекомендации для семейных врачей в случае острого заболевания ребенка коронавирусом. Кроме того, в больнице доступны амбулаторные консультации для переболевших коронавирусом детей, или т. н. постковидная программа.

Если в случае острого заболевания требуется удаленная консультация педиатра, с сегодняшнего дня родители могут записаться на нее по телефону 80708866 в рабочее время и по телефону 67536708 в выходные и праздничные дни. Работник колл-центра BKUS зарегистрирует данные ребенка, и при первой же возможности в течение ближайших 24 часов с родителями свяжется педиатр.