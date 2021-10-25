Детская больница расширяет удаленные консультации

Как сообщила агентству LETA представитель по связям с общественностью BKUS Лига Анджане, специалисты больницы также окажут поддержку другим медикам, например, семейным врачам и врачам региональных больниц при лечении детей.
"Наши специалисты готовы поддерживать не только пациентов и их семьи, но и коллег. Мы готовы обеспечить консультативную помощь, в том числе удаленные консилиумы и обучение, чтобы эффективно использовать накопленный опыт и оказывать помощь детям по всей стране", - сказал руководитель больницы Валтс Аболс.
С учетом все возрастающей необходимости оказывать поддержку в лечении детей с Covid-19 специалисты Детской больницы разработали рекомендации для семейных врачей в случае острого заболевания ребенка коронавирусом. Кроме того, в больнице доступны амбулаторные консультации для переболевших коронавирусом детей, или т. н. постковидная программа.
Если в случае острого заболевания требуется удаленная консультация педиатра, с сегодняшнего дня родители могут записаться на нее по телефону 80708866 в рабочее время и по телефону 67536708 в выходные и праздничные дни. Работник колл-центра BKUS зарегистрирует данные ребенка, и при первой же возможности в течение ближайших 24 часов с родителями свяжется педиатр.
Врачи, работающие в других медицинских учреждениях, могут получить консультацию педиатра BKUS по телефону 25680015 или по электронной почте pediatrakonsultacija@bkus.lv.