Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов

Латвийская компания «DronePlan» в настоящее время тестирует созданное компанией программное обеспечение для дистанционного управления подводными дронами, которые в будущем можно будет использовать для строительства, обслуживания и проверки гидротехнических сооружений. На прошлой неделе испытания подводных дронов проходили в акватории Рижского Свободный порт.

«Многие порты мира являются активными участниками инновационной экосистемы. И в Рижском порту за последние годы можно найти все больше и больше новых компаний, которые предлагают различные новые технологии для решения задач, связанных с эксплуатацией и управлением портом. Мы открыты для такого сотрудничества. Мы тестировали дроны для мониторинга окружающей среды, технологии очистки исторических загрязнений, для более эффективной организации движения, сокращения выбросов CO2, а также применяли и другие инновационные решения для повышения качества и эффективности портовых услуг, что, в свою очередь, может повысить конкурентоспособность порта, как на региональном, так и на глобальном уровне», - подчеркнул Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

«Использование беспилотных технологий позволяет выполнять некоторые подводные работы лучше, быстрее и безопаснее - дроны могут отлично работать в зимних условиях, когда водолазам сложно или невозможно работать, а также перемещаться в труднодоступных подводных объектах и ​​конструкциях. В других случаях при работе водолазов дроны могут выполнять вспомогательные функции. В настоящее время их можно оснастить специальными устройствами, которые позволят им работать автономно 24 часа в сутки», - отметил Виктор Быков, председатель правления «DronePlan».

«Компания «DronePlan» не занимается производством дронов, а специализируется на разработке программного обеспечения. Наша цель - создать программное обеспечение, которое заставляет устройства выполнять определенные заданные функции. В свою очередь, наша долгосрочная задача - создать цифровое решение, которое позволит не только доставлять информацию в виде видеоизображений, данных или 3D модулей, но и анализировать их », - добавил В. Быков.

«При реализации подобных проектов порт может получить более эффективные и современные технологические решения, в то время как производители оборудования, инженеры и поставщики услуг с высокой добавленной стоимостью могут тестировать, адаптировать и улучшать свои идеи, продукты и услуги в реальных условиях. Кроме того, как показывает опыт, подобные разработанные решения могут стать востребованным экспортным продуктом Латвии, способствуя развитию национальной экономики в целом», - сказал Виестурс Зепс.

Общая длина причалов в Рижском порту составляет более 18 километров, и часть гидротехнических сооружений находится на глубине более 10 метров под водой. В целях обеспечения безопасности и надлежащего технического состояния акватории и причалов порта их техническое состояние следует проверять не реже одного раза в год. До сих пор обследование причалов в порту всегда выполнялось промышленными водолазами, но, учитывая, что эти услуги дороги и во многом зависят от погодных условий, Управление порта рассматривает и анализирует другие решения этих задач.