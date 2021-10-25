Видео ⟩ Журналистку на ферме клюнул индюк. Девушка вскрикнула. Реакция остальных птиц - бесценна

Прямо во время записи один из индюков клюнул девушку в ягодицу, после чего та вскрикнула и рассмеялась. Через секунду остальные птицы отреагировали громким гоготом, будто смеялись вместе с ней (или над ней).

"Он клюнул меня прямо в задницу!" - смеясь поделилась Стюарт, и индюки "рассмеялись" вновь.

Видео: Злорадные индюки

Журналистка поделилась видеозаписью в своем Twitter, предупредив, что ее стоит смотреть со звуком.

Репортаж был посвящен ферме KellyBronze в графстве Эссекс, которая занимается выращиванием именно этих птиц.

В комментариях к публикации пользователи соцсети стали шутить.