Видео ⟩ Журналистку на ферме клюнул индюк. Девушка вскрикнула. Реакция остальных птиц - бесценна

Прямо во время записи один из индюков клюнул девушку в ягодицу, после чего та вскрикнула и рассмеялась. Через секунду остальные птицы отреагировали громким гоготом, будто смеялись вместе с ней (или над ней).
"Он клюнул меня прямо в задницу!" - смеясь поделилась Стюарт, и индюки "рассмеялись" вновь.
Журналистка поделилась видеозаписью в своем Twitter, предупредив, что ее стоит смотреть со звуком.
Репортаж был посвящен ферме KellyBronze в графстве Эссекс, которая занимается выращиванием именно этих птиц.
В комментариях к публикации пользователи соцсети стали шутить.
"Когда ваш начальник пошутил, а вы хотите повышения", - написал один из комментаторов.