Пн, 25.10.2021
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Алексей Вишняков, врач, член правления Рижской Восточной клинической университетской больницы

Видео ⟩ Журналистку на ферме клюнул индюк. Девушка вскрикнула. Реакция остальных птиц - бесценна

ФОТО: Скриншот из видео

В Великобритании на одной из ферм по выращиванию индеек случился забавный казус, пишет Esquire. Журналистка CNN Анна Стюарт вела оттуда репортаж, стоя в окружении десятков индюков.

Прямо во время записи один из индюков клюнул девушку в ягодицу, после чего та вскрикнула и рассмеялась. Через секунду остальные птицы отреагировали громким гоготом, будто смеялись вместе с ней (или над ней).

"Он клюнул меня прямо в задницу!" - смеясь поделилась Стюарт, и индюки "рассмеялись" вновь.

Видео: Злорадные индюки

Журналистка поделилась видеозаписью в своем Twitter, предупредив, что ее стоит смотреть со звуком.

Репортаж был посвящен ферме KellyBronze в графстве Эссекс, которая занимается выращиванием именно этих птиц.

В комментариях к публикации пользователи соцсети стали шутить.

"Когда ваш начальник пошутил, а вы хотите повышения", - написал один из комментаторов.


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