"Ввести путем инъекции чип". "20 идей Дмитрия Давыдова" - главная медиамистификация России

В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании - в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего, как полагают правоохранительные органы Казахстана, владельцы "Олимпа" не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей.

Всего в списке обвиняемых - более 10 человек. Часть из них были осуждены, часть успели уехать из страны. Среди уехавших - сам 40-летний Дмитрий Давыдов и его партнер Анарбек Жауыров.

Жауыров, судя по соцсетях, давно живет вместе с семьей в США, где у него несколько объектов недвижимости. До уголовного дела Жауыров активно рассказывал подписчикам о своей жизни - вот он летает на бизнес-джете и пьет виски, вот он с тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым, вот он с легендой французского футбола Тьерри Анри. После дела и громкого суда Жауыров пропал из соцсетей.

А вот его партнер Дмитрий Давыдов чурался публичности и почти не вел соцсети даже тогда, когда "Олимп" процветал. Он вырос в Казахстане и получил образование юриста. Это еще одно совпадение с "Давыдовым" из "20 идей" - тот тоже юрист, согласно его автобиографии.

Би-би-си нашла только две его фотографии: одна - из розыскной карточки казахстанской прокуратуры, вторая - с его заброшенной страницы "ВКонтакте", где он стоит в академической мантии и квадратной шапочке-ярмолке на вручении каких-то дипломов. Любимый фильм - "Крестный отец", любимый поэт - Пушкин, интересы - просмотр футбольных матчей.

"Олимп" появился в Казахстане еще в 2000-е, Давыдов отвечал в бизнесе за вопросы управления. В руководстве букмекерской конторы была также Ирина Давыдова - предположительно, мать Дмитрия. Официально она занимала должность "менеджера-эдвайзера", но, как утверждалось в суде, по факту руководила бухгалтерией всей конторы.

Давыдов из "Олимпа" часто путешествовал в Москву, США, Дубай и Сингапур. Последние города Давыдов из "20 идей" часто ставит в пример - вместе с Казахстаном.

Давыдов из "20 идей" демонстрирует неплохие знания рынка азартных игр. Одно из его предложений посвящено тому, чтобы российские букмекеры и владельцы казино проявили ответственность и сами оплачивали лечение граждан от игровой зависимости - по примеру все того же Сингапура.

Казахский Давыдов может скрываться от следствия в одной из европейских стран, рассказал Би-би-си собеседник, знакомый с его окружением. Деньги на проект, подобный "20 идеям", у него, в принципе, могут быть: о том, насколько прибыльным был "Олимп", говорит не только сумма налоговых претензий казахских властей (16 млрд рублей), но и тот факт, что, например, его партнеру Жауырову принадлежит квартира на Пречистенской набережной в центре Москвы за полмиллиарда рублей.

Связаться с самим Давыдовым, чтобы узнать, имеет ли он отношение к "20 идеям", не удалось. Его партнер Жауыров не ответил на многочисленные просьбы дать комментарий. Глава российской букмекерской компании "Олимп" Дарина Борисова заявила Би-би-си, что ее контора не имеет никакого отношения к казахской.

Возможно, "Дмитрий Давыдов" - если это вообще реальный человек - когда-нибудь все-таки проявит себя публично, и тогда будет понятно, имеет ли он отношение к "Олимпу", или же все косвенные свидетельства лишь совпадение.

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Сейчас активирована только первая часть кампании "20 идей для России", но в какой-то момент должна быть запущена и вторая часть, полагает собеседник Би-би-си на рынке государственного пиара. "Думала, может это произойдет под думские выборы. Но - нет", - говорит один из собеседников Би-би-си на рынке.

Сайт проекта постоянно обновляется. Все новые идеи подгружаются в раздел под номером 19 - их уже целых десять штук. Раздел номер 20 пока не заполнен - эту часть предложений авторы интригующе обещают опубликовать в 2022 году.

В одном из федеральных изданий Би-би-си рассказали, что недавно "Давыдов" продлил рекламный контракт до декабря: он якобы планирует опубликовать еще 20 идей.

При участии Сергея Горяшко, Петра Козлова и Елизаветы Фохт.