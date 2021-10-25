В фиктивную вакцинацию вовлечены минимум десять работников медучреждений

В прошлый четверг начальник Госполиции Арманд Рукс подтвердил журналистам, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией против Covid-19 в делопроизводстве полиции находятся почти 20 уголовных процессов. С августа полиция информировала широкую общественность только о части этих процессов, поэтому не известно, фигурируют ли медики и в остальных делах.

Обобщенная агентством LETA информация об этих публично раскрытых уголовных процессах свидетельствует, что в рамках этих дел с августа были задержаны минимум десять работников медучреждений.

Впервые о достижениях в расследовании полиция сообщила в августе. Тогда появилась информация, что по трем уголовным процессам задержаны люди, в том числе трое медиков, которые организовали имитацию вакцинации против Covid-19 для нескольких сотен жителей.

В середине октября полиция сообщила, что в Цесисе и Алуксне в рамках двух уголовных процессов по подозрению в осуществлении фиктивной вакцинации против Covid-19 были задержаны три человека, два из которых - сотрудницы медучреждения.

Также в октябре Управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало группу из четырех лиц, в том числе одного медика, по подозрению в фиктивной вакцинации против Covid-19 в одном из медучреждений Риги.

В октябре в Рижском регионе по подозрению в подделке ковид-сертификатов были задержаны четыре женщины. Все они - сотрудницы медучреждения, одна - семейный врач.

Один медик уже получил и штраф. Напомним, осенью медсестра была оштрафована на 1500 евро за то, что подделала документ о получении отрицательного теста на Covid-19.

В октябре Госполиция также попросила прокуратуру выдвинуть обвинение должностному лицу в незаконном предоставлении благ сотрудникам центра вакцинации в обмен на фиктивную вакцинацию против Covid-19.

По части этих дел применена мера пресечения в виде ареста и запрета занимать должность в сфере медицины.