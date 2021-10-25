Кариньш: Силы за пределами страны разжигают взаимное непонимание в латвийском обществе

Глава правительства в этой ситуации призвал не поддаваться соблазну раскалываться и указывать пальцем на других, "насколько я умный сам" и что другие - не такие. Политик отметил, что это - очень негативная тенденция.

"У нас один противник - ужасный вирус, от которого можно спастись с помощью вакцинации", - указал Кариньш.

Он отметил, что Латвия удержала границу с Беларусью, также были приняты программы, чтобы в условиях роста цен на энергоресурсы поддержать малоимущих, и в случае необходимости эти программы можно дополнить.

Кариньш добавил, что Латвии необходимо развивать местное производство энергии, чтобы снизить потрясения, связанные с изменениями цен в мире. Премьер заявил, что убежден в том, что, как и ранее, Латвия, преодолевавшая различные кризисы, сможет преодолеть и кризис Covid-19, кризис у границ Беларуси и рост цен на энергоресурсы.

Премьер отметил, что 2020 год был лучшим в плане привлечения инвестиций за последние семь лет, в свою очередь в этом году инвестиций привлечено еще больше, чем в прошлом.

Каждый кризис для государства - возможность меняться, учиться и что-то улучшать

Каждый кризис - это возможность для государства меняться, учиться и что-то улучшать, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, выступая в Сейме, который в понедельник рассматривает законопроект о госбюджете на 2022 год.

Как подчеркнул Кариньш, бюджет - это способ, как использовать средства для реализации политики государства.

Историю Латвии последних 30 лет можно разделить на четыре этапа - восстановление независимости, этап приватизации, этап реинтеграции, а сегодня это этап умной реиндустриализации, сказал премьер.

Сегодня страна идет в направлении умной реиндустриализации, и этот этап в основном связан с улучшением условий жизни. "Мы сейчас делаем все для того, чтобы расти вверх и достичь следующей ступени благосостояния", - сказал Кариньш.

Сегодня Латвия вынуждена противостоять сразу трем кризисам - пандемии Covid-19, кризису на границе с Беларусью и энергетическому кризису. По словам премьера, каждый такой кризис - это возможность для государства меняться, учиться и что-то улучшать.

Премьер подчеркнул, что, преодолевая кризис из-за Covid-19, правительство продолжает вкладывать средства в систему здравоохранения. Пандемию нужно использовать не только для того, чтобы увеличить финансирование, но и чтобы навести порядок в системе здравоохранения.

Беларусь заняла агрессивную позицию по отношению к Европейскому союзу (ЕС) и странам Балтии. "Это вынуждает нас смотреть на общую ситуацию с безопасностью и то, как мы можем ее улучшить", - подчеркнул премьер-министр.