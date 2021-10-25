Covid-19: В Литве выявлено 1810 случаев, в Эстонии - 1282

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1810 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 25 человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1875 пациентов с Covid-19, 152 из них находятся в реанимации.

Во время пика пандемии в январе этого года в количество больных с коронавирусом в больницах составляло 2,6 тыс.

За минувшие сутки в стране выполнен 5281 молекулярный (ПЦР) тест и 4277 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос в Литве до 1314,4 случая. Доля положительных ответов за последние семь дней выросла до 14%.

В целом с начала пандемии Covid-19 в Литве скончался 5661 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5957 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 1282 теста, скончались восемь человек.

Из позитивных тестов 821 принадлежит невакцинированным, а 461 полностью вакцинированным людям.

По состоянию на утро 25 октября в Эстонии госпитализированы 516 пациентов с коронавирусом, из них 362 пациентам стационарное лечение требуется из-за тяжелой формы Covid-19, в том числе 253 пациента не вакцинированы (70 процентов), а у 109 пациентов (30 процентов) завершен курс вакцинации.