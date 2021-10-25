Несоблюдение ограничений: под Кокнесе десять человек получили по 50 евро штрафа

Согласно предварительной информации, вечером в субботу в комплексе отдыха в Кокнесской волости собрались десять человек из разных домашних хозяйств. Полиция начала процессы административного нарушения, оштрафовав каждого нарушителя на 50 евро.

В свою очередь днем в субботу в Кокнесе, в зале вокзала, компания подростков в возрасте 12-17 лет не использовала защитные маски. В этом случае они были оштрафованы на 10 евро каждый.

Там же, но в другой компании находились и двое взрослых без масок. Их также оштрафовали на 10 евро.