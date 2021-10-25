Пн, 25.10.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Несоблюдение ограничений: под Кокнесе десять человек получили по 50 евро штрафа

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В субботу в Кокнесской волости Айзкрауклского края десять человек были оштрафованы на 50 евро за неразрешенное собрание в комплексе отдыха, сообщает агентство LETA.

Согласно предварительной информации, вечером в субботу в комплексе отдыха в Кокнесской волости собрались десять человек из разных домашних хозяйств. Полиция начала процессы административного нарушения, оштрафовав каждого нарушителя на 50 евро.

В свою очередь днем в субботу в Кокнесе, в зале вокзала, компания подростков в возрасте 12-17 лет не использовала защитные маски. В этом случае они были оштрафованы на 10 евро каждый.

Там же, но в другой компании находились и двое взрослых без масок. Их также оштрафовали на 10 евро.

В субботу было начато административное делопроизводство в Айзкрауклском крае - продавщица неправильно использовала маску, та находилась под подбородком.


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