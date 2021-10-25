Пн, 25.10.2021
Вообразить себе, что Латвия будет на первом месте в мире, что у нас будет волна заболеваемости, превосходящая ту, что была прошлой зимой, было сложно Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Министр здравоохранения поучаствовал в обзвоне пожилых с предложением пройти вакцинацию

Политиков и правительство нередко обвиняют в их запоздалых решениях и низком охвате вакцинацией. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в воскресенье, 24 октября, поучаствовал в обзвоне непривитых пожилых людей.

"6 (12) против двух! Таков мой (обнадеживающий) результат сейчас, после звонков невакцинированным пожилым людям. В воскресенье поговорил с несколькими дамами и господами об их наблюдениях, мнениях и сомнениях относительно вакцины против Covid-19. Сильвия, Нина, Станислава и Римук, Леон и Виктория после разговора сказали, что привьются", - написал Даниэль Павлютс в своем Facebook.

"Рад, что еще шесть пожилых людей, которым звонили вчера, уже были вакцинированы (в том числе всего за пару дней до звонка), некоторые - все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцины две дамы - разговор был непростой, но информативный. Две дамы еще сомневаются, буду звонить снова".

Министр призывает пожилых людей пройти вакцинацию.


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