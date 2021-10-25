Министр здравоохранения поучаствовал в обзвоне пожилых с предложением пройти вакцинацию

"6 (12) против двух! Таков мой (обнадеживающий) результат сейчас, после звонков невакцинированным пожилым людям. В воскресенье поговорил с несколькими дамами и господами об их наблюдениях, мнениях и сомнениях относительно вакцины против Covid-19 . Сильвия, Нина, Станислава и Римук, Леон и Виктория после разговора сказали, что привьются", - написал Даниэль Павлютс в своем Facebook .

"Рад, что еще шесть пожилых людей, которым звонили вчера, уже были вакцинированы (в том числе всего за пару дней до звонка), некоторые - все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцины две дамы - разговор был непростой, но информативный. Две дамы еще сомневаются, буду звонить снова".