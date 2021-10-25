Названы сферы с наименьшим охватом вакцинацией

Между тем, самая высокая доля вакцинированных против Covid-19 приходится на сектор здравоохранения и социального ухода, где привито 87% работников.

Далее следует образование, где по состоянию на 20 октября были вакцинированы 83% работников. В государственном управлении и обороне привито 81% работников, в сфере информационно-коммуникационных технологий - 78%, в сфере финансов и страхования - 77%, в сфере искусства, развлечений и досуга - 77%.

В отрасли профессиональных, научных и технических услуг против коронавируса привиты 71% работников, в отрасли гостиниц и общественного питания - 65%, в сфере недвижимости - 64%, в остальной промышленности - 60%, в торговле - 60%, в обрабатывающей промышленности - 57%, в сфере деятельности административных и вспомогательных служб - 57%, в секторе транспорта и хранения - 51%.

Среди представителей разных профессий наиболее активными с точки зрения вакцинации были врачи, которые привиты на 100%, директора и руководители предприятий - 98%, старшие специалисты в сфере управления и администрирования - 96%, педагоги основного и дошкольного образования - 91%, консультанты клиентов - 91%, специалисты по индивидуальному уходу - 90%.

От Covid-19 привиты 89% программистов, разработчиков и аналитиков программного обеспечения, 88% административных и специализированных секретарей, 86% коммерческих и административных менеджеров, 84% инспекторов госучреждений, 83% агентов и посредников по торговле и закупкам, 81% специалистов-физиков и инженеров, 78% специалистов по финансам и математике, 75% уборщиков и помощников в домах, гостиницах и офисах, 71% продавцов магазинов, 85% рабочих других простых профессий.

Более низкие показатели вакцинации до 20 октября наблюдались среди работников, ведущих учет материальных ценностей и транспортной деятельности, - 70%, среди промышленных и других рабочих - 66%, меньше всего вакцинированных среди водителей грузовиков и автобусов - всего 50%.

С 27 сентября по 17 октября против Covid-19 было вакцинировано больше всего продавцов - 7834, за ними следуют промышленные и другие рабочие - 6686, директора и руководители предприятий - 4006, уборщики и помощники в домах, гостиницах и офисах - 3291, водители грузовиков и автобусов - 2683, официанты и бармены - 2595, старшие специалисты управления или администрации - 2511, агенты и посредники по продажам и закупкам - 2442.

Как сообщалось ранее, на текущий момент в Латвии против коронавируса вакцинированы 1 095 128 человек, а полный курс вакцинации прошли 973 762 человека, что соответствует 51,7% населения Латвии.

Напомним, на данный момент в Латвии от Covid-19 вакцинировано в общей сложности 1 095 128 человек, из них 973 762 человека прошли полный курс вакцинации, что соответствует 51,7% населения Латвии согласно данным Центрального статистического управления.

По возрастным группам к среде процесс вакцинации завершили 60,6% населения Латвии, достигшего 18-летнего возраста, и 58,9% в возрасте старше 12 лет. Вакцинацию детей до 12 лет в Европе пока не проводят.